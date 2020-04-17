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07:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике

Глава американской United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно объяснил, почему его компания использует для запусков российские ракетные двигатели РД-180. Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос подписчика в своем Twitter.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, правительство США в конце «холодной войны» попросило закупать двигатели, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране».

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Двигатель РД-180 был разработан в середине 1990-х годов на базе прошлой модели двигателя РД-170. Он производится в НПО «Энергомаш» (предприятие Роскосмоса).

В настоящее время эта силовая установка устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5, создаваемой ULA — подрядчиком НАСА по запуску космических ракет. Данный носитель в ближайшие несколько лет будет заменен на ракету Vulcan без российских комплектующих ULA предоставляет НАСА услуги по запуску космических ракет.

Гендиректор SpaceX Илон Маск ранее похвалил РД-180. По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна. «Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал Маск в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.
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