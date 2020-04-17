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09:53 (мск), источник: Известия

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве должен наступить через две-три недели. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 17 апреля.

Коронавирус COVID-19
10:52 (мск)Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 159 450 +93 544
Скончалось145 568 +8 444
Выздоровело549 592 +32 148
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 17.04
Источник: Агентство «Москва»

Она отметила, что этот период окажется трудным для столицы, и добавила, что ход борьбы с пандемией зависит не только от медработников, на которых ложится основная нагрузка, но и от дисциплины горожан при соблюдении режима самоизоляции. В обращении заместитель градоначальника поблагодарила столичных медиков за труд.

«Я благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что наш профессионализм и самоотдача позволит пройти эти испытания. Уверена, что видя ваш ежедневный подвиг москвичи более ответственно и бережно будут относится к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни», — сказала она.

Что полезно знать
Если сидишь дома

На данный момент столичные власти продолжают масштабную работу по перепрофилированию коек под лечение пациентов с COVID-19. При этом москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи и по другим профилям, а значит, нагрузка на больницы усиливается. К помощи врачам подключились строительный комплекс, ЖКХ, транспорт, бизнес, отметила Ракова.

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медработникам возможность бесплатного проживания в отелях и проезда на такси до места работы. К программе же присоединились 20 отелей, которые приняли 1,5 тыс. медиков. Данные расходы оплачиваются из бюджета столицы.

По состоянию на 16 апреля в России подтвердились 27 938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 23:40 MSK, 16.04
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