Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Она отметила, что этот период окажется трудным для столицы, и добавила, что ход борьбы с пандемией зависит не только от медработников, на которых ложится основная нагрузка, но и от дисциплины горожан при соблюдении режима самоизоляции. В обращении заместитель градоначальника поблагодарила столичных медиков за труд.
«Я благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что наш профессионализм и самоотдача позволит пройти эти испытания. Уверена, что видя ваш ежедневный подвиг москвичи более ответственно и бережно будут относится к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни», — сказала она.
На данный момент столичные власти продолжают масштабную работу по перепрофилированию коек под лечение пациентов с COVID-19. При этом москвичи
Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медработникам возможность бесплатного проживания в отелях и проезда на такси до места работы. К программе же присоединились 20 отелей, которые приняли 1,5 тыс. медиков. Данные расходы оплачиваются из бюджета столицы.
По состоянию на 16 апреля в России подтвердились 27 938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.