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10:35 (мск), источник: ТАСС

Минпросвещения решило перенести всероссийские проверочные работы на следующий учебный год

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/ — Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве, видеозапись опубликована на сайте кабмина.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

«Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — сообщил министр.

Как сообщается, решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников.

Минпросвещения РФ запустит со следующей недели телепроект по подготовке старшеклассников к ЕГЭ.

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Источник:©Аргументы и факты
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