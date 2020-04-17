Переболевшим COVID-19 нужна реабилитация, заявила профессор

«Возможные осложнения от COVID-19 [уменьшение жизненного объема легких, ухудшение работы мозга] означают, что людям после болезни нужна реабилитация. В медицине всегда было понятие реконвалесценция. Оно означает период, когда человек переболел, а потом начала выздоравливать, и это был довольно продолжительный период.
Считалось, что ты должен в сберегающем режиме работать, себя беречь, на курорт поехать, на воды", — объяснила Баранова.
Сейчас же, даже не в контексте COVID-19, понятие «период реконвалесценции» оказалось из медицинской практики «отчасти вытесненным». Современные врачи не занимаются восстановительной медициной, а больше оказанием скорой медицинской помощи, то есть спасают людей, отметила собеседница агентства.
«Те, кто спасены, они восстанавливают себя в самостоятельном режиме. Степень восстановления организма будет зависеть от того, насколько люди за собой следили и не перенапряглась. Первый этап, первые дни и недели крайне важны, как после инсульта. Научные статьи на эту тему появятся лет через пять, а реабилитироваться после COVID-19 надо уже сейчас», — резюмировала Баранова.