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11:40 (мск), источник: РИА Новости

Переболевшим COVID-19 нужна реабилитация, заявила профессор

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Переболевшие коронавирусом должны дать себе время на восстановление и реабилитацию, так как последствия COVID-19 для человека до конца не известны, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

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Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 165 500 +93 272
Скончалось145 705 +8 039
Выздоровело550 453 +31 853
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 17.04
Источник: РИА Новости

«Возможные осложнения от COVID-19 [уменьшение жизненного объема легких, ухудшение работы мозга] означают, что людям после болезни нужна реабилитация. В медицине всегда было понятие реконвалесценция. Оно означает период, когда человек переболел, а потом начала выздоравливать, и это был довольно продолжительный период.

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Считалось, что ты должен в сберегающем режиме работать, себя беречь, на курорт поехать, на воды", — объяснила Баранова.

Сейчас же, даже не в контексте COVID-19, понятие «период реконвалесценции» оказалось из медицинской практики «отчасти вытесненным». Современные врачи не занимаются восстановительной медициной, а больше оказанием скорой медицинской помощи, то есть спасают людей, отметила собеседница агентства.

«Те, кто спасены, они восстанавливают себя в самостоятельном режиме. Степень восстановления организма будет зависеть от того, насколько люди за собой следили и не перенапряглась. Первый этап, первые дни и недели крайне важны, как после инсульта. Научные статьи на эту тему появятся лет через пять, а реабилитироваться после COVID-19 надо уже сейчас», — резюмировала Баранова.

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