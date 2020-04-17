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12:00 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула

ИРКУТСК, 17 апр — РИА Новости. Шпица, прилетевшего с хозяином из Таиланда, поместили в обсерватор под Иркутском, сообщает областное управление Россельхознадзора.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 17.04
Источник: РИА Новости
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В среду в международный аэропорт Иркутска прибыл рейс из Таиланда. Одним из пассажиров, следующим транзитом в Красноярск, была привезена собака породы шпиц.

«Пассажиру выдано предписание, согласно которому животное вместе с хозяином в течение 14 дней должно находиться в обсерваторе в Шелехове без права выгула», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по официальной позиции ВОЗ и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных отсутствуют. Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди домашних животных, они, прибыв с хозяином из стран неблагополучных по COVID-19, будут также изолированы на 14 дней.

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