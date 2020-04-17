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13:18 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле оценили эффективность мер поддержки в экономике

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Кремль фиксирует недостаточную эффективность реализации программы поддержки экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Инфицировано2 167 955 +95 727
Скончалось146 055 +8 389
Выздоровело550 987 +32 387
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

Журналисты спросили, как в администрации главы государства оценивают первую неделю работы мер поддержки бизнеса на фоне сообщений, что у предпринимателей как в Москве, так и в регионах не получается ими воспользоваться.

Мы видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках.
Дмитрий Песков

По его словам, ситуация анализируется, после чего ее предстоит обсудить. Пресс-секретарь президента также добавил, что профильный координационный совет ежедневно принимает меры, в том числе по вопросу реализации поддержки бизнеса.

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Если сидишь дома

В конце марта Владимир Путин предложил расширить меры поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. В частности, семьи, имеющие право на материнский капитал, получат с апреля по июнь по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Кроме того, будут проведены выплаты на детей от трех до семи лет для временно безработных; те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, смогут получить пособие по безработице по верхней планке в размере МРОТ; автоматически продлеваются не менее чем на три месяца сроки действия паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов.

Малый и средний бизнес сможет получить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Также Путин предложил оказать прямую безвозмездную финансовую помощь государства малому и среднему бизнесу, пострадавшему в связи с пандемией. Как пояснил глава государства, размер субсидии будет оцениваться в зависимости от количества сотрудников в компании — из расчета 12 130 рублей на одного работника в месяц.

По информации ВОЗ, в мире зарегистрировали почти два миллиона заболевших COVID-19, более131 тысячи умерли. Общее число больных в России достигло 32 008, из них 273 скончались, больше 2500 поправились.

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