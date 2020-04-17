В Кремле оценили эффективность мер поддержки в экономике

Журналисты спросили, как в администрации главы государства оценивают первую неделю работы мер поддержки бизнеса на фоне сообщений, что у предпринимателей как в Москве, так и в регионах не получается ими воспользоваться.
Мы видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках.
По его словам, ситуация анализируется, после чего ее предстоит обсудить.
В конце марта Владимир Путин предложил расширить меры поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. В частности, семьи, имеющие право на материнский капитал, получат с апреля по июнь по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Кроме того, будут проведены выплаты на детей от трех до семи лет для временно безработных; те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, смогут получить пособие по безработице по верхней планке в размере МРОТ; автоматически продлеваются не менее чем на три месяца сроки действия паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов.
Малый и средний бизнес сможет получить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Также Путин предложил оказать прямую безвозмездную финансовую помощь государства малому и среднему бизнесу, пострадавшему в связи с пандемией. Как пояснил глава государства, размер субсидии будет оцениваться в зависимости от количества сотрудников в компании — из расчета 12 130 рублей на одного работника в месяц.
По информации ВОЗ, в мире зарегистрировали почти два миллиона заболевших COVID-19, более131 тысячи умерли. Общее число больных в России достигло 32 008, из них 273 скончались, больше 2500 поправились.