Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

По состоянию на 10:20 мск индекс качества воздуха в украинской столице составлял 338 баллов. В топ-5 вошли китайские города Ханчжоу (162 балла), Чунцин (158 баллов) и Шанхай (156 баллов), а также таиландский Чиангмай (130 баллов). Уровень загрязненности воздуха в Киеве был «фиолетовым», что означало его опасность для здоровья человека.
К 12:40 рейтинг изменился. Киев опустился на третью строчку, набрав 160 баллов. Первые две позиции заняли Чунцин и Ханчжоу — 163 и 161 балл соответственно. В топ-5 городов с самым загрязненным воздухом вошли Шанхай (157 баллов) и Ханой (126 баллов).
Лесной пожар начался в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возле села Владимировка днем 4 апреля. Впоследствии зона возгорания увеличилась. Спустя 10 дней, 14 апреля, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин отчитался о ликвидации пожара. Спустя сутки спасателям удалось потушить тление, однако уже 16 апреля в Чернобыльской зоне вновь зафиксировали возгорание.
Утром 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что задымление в украинской столице наблюдается в том числе из-за пожаров в Киевской области. Радиационный фон в зоне отчуждения, по его словам, ниже нормы.