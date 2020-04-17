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13:28 (мск), источник: RNS

Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом после возобновления пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на данные компании IQAir.

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По состоянию на 10:20 мск индекс качества воздуха в украинской столице составлял 338 баллов. В топ-5 вошли китайские города Ханчжоу (162 балла), Чунцин (158 баллов) и Шанхай (156 баллов), а также таиландский Чиангмай (130 баллов). Уровень загрязненности воздуха в Киеве был «фиолетовым», что означало его опасность для здоровья человека.

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К 12:40 рейтинг изменился. Киев опустился на третью строчку, набрав 160 баллов. Первые две позиции заняли Чунцин и Ханчжоу — 163 и 161 балл соответственно. В топ-5 городов с самым загрязненным воздухом вошли Шанхай (157 баллов) и Ханой (126 баллов).

Лесной пожар начался в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возле села Владимировка днем 4 апреля. Впоследствии зона возгорания увеличилась. Спустя 10 дней, 14 апреля, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин отчитался о ликвидации пожара. Спустя сутки спасателям удалось потушить тление, однако уже 16 апреля в Чернобыльской зоне вновь зафиксировали возгорание.

Утром 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что задымление в украинской столице наблюдается в том числе из-за пожаров в Киевской области. Радиационный фон в зоне отчуждения, по его словам, ниже нормы.

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