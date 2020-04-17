88-летний американец арендовал подъемный кран, чтобы встретиться с женой

Пенсионер из американского Массачусетса по имени Ник Автгес придумал оригинальный способ, как встретиться с женой во время карантина. Дело в том, что год назад его супруга Марион по состоянию здоровья была вынуждена переехать в дом престарелых. Ник ежедневно навещал ее, и они проводили вместе целый день.
Но из-за коронавируса визиты родственников в дом престарелых запретили, и Ник начал сильно скучать по жене. Его сын Кристофер в шутку предложил нанять подъемный кран, чтобы он мог увидеться с Марион хотя бы через окно. Но Ник воспринял этот совет всерьез, и уже на следующий день приехал к жене на специальном грузовике, пишет The Independent.
Мужчина спросил разрешения у сотрудников заведения, и они ответили согласием. Ник впервые за пару недель смог увидеть свою супругу и даже около 20 минут поговорить с ней вживую через открытое окно.
Ник также показал Марион записку со словами «Я люблю тебя, милая», на что она ответила: «Я тоже тебя люблю, даже больше, чем ты думаешь».
Журналистам пенсионер рассказал, что подъем не доставил ему никаких хлопот, а ради встречи с женой он был готов пойти на все.