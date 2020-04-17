Работающим россиянам старше 65 лет выдадут больничные до 30 апреля

Предоставлять дополнительные документы не нужно. «Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования», — приводит
Электронные больничные оплачиваются работнику за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования документа.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с режимом самоизоляции проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, ограниченный среднемесячным заработком 69 961,65 рублей.
С 30 марта по 30 апреля включительно в России объявлен нерабочий период с сохранением зарплат. В этот период гражданам необходимо соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране. Некоторые организации перевели своих работников на удаленный режим. Работают только некоторые сферы, среди которых магазины, продающие товары первой необходимости, аптеки, зоотовары, больницы.
В ходе заседания в