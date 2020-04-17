Путин принимает участие в открытии больниц по видеосвязи

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что речь идет об инфекционной больнице в поселении Вороновское (Новая Москва), многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде, а также медучреждениях по линии Минобороны. На связь выйдут также Омская и Волгоградская области. «Очень обширная география будет на этой видеоконференции», — заявил представитель Кремля «Российской газете».
По словам пресс-секретаря, Владимир Путин держит под личным контролем ситуацию с наращиванием койко-мест, оборудования и средств защиты от коронавируса. Есть регионы, где темпы подготовки идут медленнее, с ними плотно работает федеральный оперативный штаб, рассказал Песков журналистам издания «Говорит Москва».
Ранее президент РФ поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил ТАСС, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1,6 тыс. мест. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что на 17 апреля запланировано открытие Нижегородского многофункционального инфекционного медцентра — первого из 16 новых центров Министерства обороны РФ.