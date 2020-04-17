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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин принимает участие в открытии больниц по видеосвязи

Президент в режиме видеоконференции принимает участие в открытии новых медицинских учреждений для лечения больных коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
15:14 (мск)Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 172 031 +93 754
Скончалось146 201 +8 100
Выздоровело554 232 +28 916
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 17.04
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что речь идет об инфекционной больнице в поселении Вороновское (Новая Москва), многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде, а также медучреждениях по линии Минобороны. На связь выйдут также Омская и Волгоградская области. «Очень обширная география будет на этой видеоконференции», — заявил представитель Кремля «Российской газете».

По словам пресс-секретаря, Владимир Путин держит под личным контролем ситуацию с наращиванием койко-мест, оборудования и средств защиты от коронавируса. Есть регионы, где темпы подготовки идут медленнее, с ними плотно работает федеральный оперативный штаб, рассказал Песков журналистам издания «Говорит Москва».

Ранее президент РФ поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил ТАСС, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1,6 тыс. мест. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что на 17 апреля запланировано открытие Нижегородского многофункционального инфекционного медцентра — первого из 16 новых центров Министерства обороны РФ.

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