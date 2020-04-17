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15:08 (мск), источник: Интерфакс

В Роспотребнадзоре сочли медленными темпы прироста заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Россия сохраняет медленный темп прироста заболевших коронавирусом, сообщила на брифинге журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
15:14 (мск)Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 172 031 +93 754
Скончалось146 201 +8 100
Выздоровело554 232 +28 916
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"
Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 17% в день.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

В связи с этим медленным и плавным приростом в Роспотребнадзоре надеются избежать резкого пика заболеваемости.

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Попова напомнила, что в эпидемиологии принято считать не абсолютным количеством случаев инфицированных, а относительными показателями в расчете на 100 тыс. населения.

Согласно приведенным ею данным, в РФ показатель на 100 тыс. населения составляет около 17. Это в пять раз ниже, чем в Канаде, в 10 раз ниже, чем в Германии. По словам Поповой, такое сравнение является более корректным.

Она заключила, что антивирусные меры, принимаемые в РФ, дают эффект, а цифры, свидетельствующие о росте заболеваемости, объективы.

По словам Поповой, за сутки в РФ проводится 103,5 тыс. исследований на COVID-19. За весь период с момента создания тест-систему и ее использования было проведено 1,7 млн исследований.

«РФ на втором месте по общему количеству проводимых тестов, и в лидерах в числе первых четырех стран “большой двадцатки”, сравнимыми по количеству населения, в показателе на 100 тысяч населения», — добавила Попова.

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