В Роспотребнадзоре сочли медленными темпы прироста заболеваемости COVID-19 в РФ

Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 17% в день.
В связи с этим медленным и плавным приростом в Роспотребнадзоре надеются избежать резкого пика заболеваемости.
Попова напомнила, что в эпидемиологии принято считать не абсолютным количеством случаев инфицированных, а относительными показателями в расчете на 100 тыс. населения.
Согласно приведенным ею данным, в РФ показатель на 100 тыс. населения составляет около 17. Это в пять раз ниже, чем в Канаде, в 10 раз ниже, чем в Германии. По словам Поповой, такое сравнение является более корректным.
Она заключила, что антивирусные меры, принимаемые в РФ, дают эффект, а цифры, свидетельствующие о росте заболеваемости, объективы.
По словам Поповой, за сутки в РФ проводится 103,5 тыс. исследований на COVID-19. За весь период с момента создания
«РФ на втором месте по общему количеству проводимых тестов, и в лидерах в числе первых четырех стран “большой двадцатки”, сравнимыми по количеству населения, в показателе на 100 тысяч населения», — добавила Попова.