Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вымрут ли коалы?Природные угрозы, которые мы не замечаем из-за COVID-19
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
13Покидая Ухань
15:14 (мск), источник: Интерфакс

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 172 031 +93 754
Скончалось146 201 +8 100
Выздоровело554 232 +28 916
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

«Если еще две недели в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, составляло 10−12%, максимум 20%. За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%», — сказала Попова на брифинге в Москве в пятницу.

Она отметила, что это произошло благодаря увеличению количества проводимых тестирований.
Что полезно знать
Если сидишь дома

При этом, по ее словам, удельный вес пневмоний практически не растет, а удельный вес ОРВИ среди всех выявляемых заболеваний в настоящее время снижается.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что отличить коронавирус от простой инфекции становится все сложнее, поэтому все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус. По ее словам, если у пациента будет ухудшение состояния легких, он будет обязан пройти КТ в амбулаторных центрах компьютерной томографии.

По данным на 17 апреля, в России зарегистрированы еще 4069 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 32 007 человек.

Общее число жертв COVID-19 в столице выросло со 113 до 127.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:20 MSK, 17.04
Коронавирус COVID-19
Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений
Коронавирус COVID-19: главные события 16 апреля
В РФ не осталось регионов без коронавируса
Путин объявил о переносе парада Победы
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 32 000 человек
Путин принимает участие в открытии больниц по видеосвязи
Медведев заявил о возможном ужесточении мер из-за коронавируса
У 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружен коронавирус
Работающим россиянам старше 65 лет выдадут больничные
Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Набиуллина ответила на идею раздать деньги всем россиянам
Здоровье
Жена Тома Хэнкса рассказала о «превращении мышц в лапшу» от лечения коронавируса COVID-19 далась ей нелегко.
Hi-Tech
WhatsApp запускает функцию, которая нужна всем Коронавирус стал драйвером улучшений многих сервисов
Горячие темы на Авто
Что делать будем? 211
Не молчите -- 148
Позитивная 124
Да ну его всё давайте о чем нибудь другом 115
Кино
Хаматову удивила критика за роль Зулейхи Актриса рассказала о нападках в свою сторону из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
На фоне эпидемии: еще 1 подарок пенсионерам РФ
То, что нашли на перевале Дятлова, вызвает оторопь
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Леди
Мария Порошина удивила неожиданной сменой имиджа Актриса восхитила поклонников молодостью и красотой.
Новости партнеров
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Чего добились дети Мишулина после шумихи с ДНК
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь