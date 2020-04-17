15:44 (мск), источник: BBC News Русская служба
Принц Уильям и Кейт рассказали, как живут в изоляции. Главное — беречь психику
Герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уильям и Кейт, рассказали
В Британии, как и почти во всем мире, действует карантин
В интервью
Кейт и Уильям призвали британцев больше общаться друг с другом — даже если общение происходит по видеосвязи — и своевременно обращаться за психологической помощью.
«Нам предстоит провести еще
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Кейт отметила, что правила карантина предусматривают физические упражнения, а рекомендаций о том, как сохранять психическое равновесие, в них нет.
«Это [физические упражнения] очень важно, но нельзя забывать и о состоянии психики, и общаться с людьми, к которым у вас есть доступ — даже в интернете или по телефону, обязательно говорите с ними», — сказала герцогиня.
Джонни Даймонд, корреспондент
Через четыре недели после начала карантина Уильям и Кэтрин говорят о психическом здоровье, призывая людей, входящих в группу риска, общаться друг с другом. Они играют роль оптимистичных монархов, пока большая часть королевской семьи, по желанию или в силу обстоятельств, находится вне поля зрения публики.
Мы увидели немного закулисного королевского быта: разные поколения семьи говорят по видеосвязи, мама явно немного устала от всего этого, папа думает о том, не толстеет ли. Похоже на жизнь многих британских семей, но с замками.
Уильям и Кэтрин за последние недели много встречались с сотрудниками больниц, и по их тону ясно, что эти встречи на них повлияли, что они обеспокоены. Теперь Уильям и Кэтрин говорят о том, насколько медики на первой линии этого кризиса нуждаются в поддержке.
Принц Уильям отметил, что некоторым в изоляции может казаться, что они «недостойны поддержки»
«Важно не забывать и о других — люди, которым нужна помощь и поддержка, но которым, возможно, не приходилось раньше думать о своем психическом здоровье, в это странное время придется уделить этому внимание», — сказал принц.
Кейт и Уильям высоко оценили «целеустремленность и стоический настрой» сотрудников Национальной службы здравоохранения, отметив, что медики во время пандемии больше других подвержены стрессу.
Сотрудники больниц «каждый день идут на работу со страхом» и нуждаются в поддержке, отметил принц. Им приходится сталкиваться с болью и одиночеством пациентов и «уносить эти чувства домой, в свои семьи».
«Ни у кого нет сверхспособностей. На то, чтобы преодолеть эти эмоции, когда все закончится, уйдет немало времени», — сказал принц.
«Когда все закончится, наше отношение к медицинским работникам на первой линии сильно изменится. Это будет одним из главных положительных последствий пандемии», — добавила Кейт.
Кейт и Уильям давно занимаются вопросами психологического здоровья в Британии. В 2016 году вместе с герцогом и герцогиней Сассекскими они основали НКО Heads Together, цель которого — бороться со стигматизацией вокруг психических расстройств в обществе.
По словам герцогини Кейт, чета, «как и многие семьи» переживает в изоляции и сложные, и легкие периоды.
Дети Кейт и Уильям — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — учатся на дому и порой ведут себя «сложно», но режим удается соблюдать, сказала Кейт.
«Мы не сказали им, что продолжили учиться в каникулы. Я чувствую, что будто бы сделала
«Скажу честно, иногда возникает суматоха, у двухлетнего ребенка приходится отбирать телефон», — добавила Кейт.
«Им трудно всегда говорить то что нужно, вовремя, и нажимать на правильные кнопки. Но очень приятно поддерживать со всеми связь», — добавила герцогиня.
Принц Уильям признался, что волновался, когда узнал, что его отец, принц Чарльз, заразился коронавирусом:
Должен признаться, поначалу я был довольно сильно озабочен. Он подходит по параметрам… В его возрасте это очень опасно.
Но принц Чарльз пережил много простуд и заболеваний, поэтому Уильям не сомневался, что он восстановится и на этот раз.
Королевская семья делает все, чтобы уберечь от коронавируса 93-летнюю королеву Елизавету и 98-летнего Филиппа, герцога Эдинбургского.