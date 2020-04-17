15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кулинарный проект Hi-chef запустил «Виртуальный ресторан» для помощи бизнесу
Пользователи могут попробовать приготовить ресторанные блюда самостоятельно или заказать готовую еду себе домой.
Кулинарный проект Mail.ru Group
Чтобы поддержать любимое место, каждый пользователь может попробовать себя в роли шефа и приготовить
Сейчас непростое время для ресторанных проектов, и мы хотим напомнить нашим пользователям об их любимых местах и блюдах и таким образом поддержать бизнес. В одном разделе мы собрали рецепты из разных ресторанов на все случаи жизни.
Лендинг с рецептами будет обновляться в течение карантина, чтобы меню не надоедало пользователям. Любой ресторан, который хочет рассказать о своем блюде, может оформить заявку и бесплатно разместить свой рецепт.