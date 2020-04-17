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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кулинарный проект Hi-chef запустил «Виртуальный ресторан» для помощи бизнесу

Пользователи могут попробовать приготовить ресторанные блюда самостоятельно или заказать готовую еду себе домой.

Источник: @kevinmccutcheon

Кулинарный проект Mail.ru Group Hi-chef запустил редакционный спецпроект для помощи ресторанам в трудный для бизнеса период. На странице «Виртуального ресторана» собраны рецепты от шефов из дружественных ресторанов, которые сотрудничали с редакцией на протяжении нескольких лет.

Чтобы поддержать любимое место, каждый пользователь может попробовать себя в роли шефа и приготовить что-нибудь самостоятельно. Если же вдохновения и сил будет недостаточно, на сайте доступна опция мгновенного заказа в Delivery Club.

Сейчас непростое время для ресторанных проектов, и мы хотим напомнить нашим пользователям об их любимых местах и блюдах и таким образом поддержать бизнес. В одном разделе мы собрали рецепты из разных ресторанов на все случаи жизни.
Елена Володина
Руководитель Hi-chef

Лендинг с рецептами будет обновляться в течение карантина, чтобы меню не надоедало пользователям. Любой ресторан, который хочет рассказать о своем блюде, может оформить заявку и бесплатно разместить свой рецепт.

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