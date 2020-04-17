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16:43 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученый рассказал о пользе самоизоляции

По словам профессора РАН Артема Оганова, производительность ученых выросла благодаря отсутствию бюрократии и отвлекающих факторов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 17.04
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Отсутствие бюрократии и отвлекающих факторов дает возможность совершать научные прорывы ученым-теоретикам, которые находятся на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС рассказал заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколковского института науки и технологий, профессор РАН Артем Оганов.

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«Для теоретических лабораторий вроде моей вообще нет проблем, связанных с коронавирусом. Все очень хорошо, меньше суеты и всякой бюрократии, никто не отвлекает. Сегодня в моей лаборатории удается доделывать те вещи, которые раньше шли медленно. У меня отменились командировки, встречи, у лаборатории просто прорыв. Но я понимаю, что так происходит далеко не у всех экспериментаторов», — сказал Оганов.

По его словам, производительность выросла также за счет того, что аспиранты могут сосредоточиться на работе и исследованиях, им не нужно ходить на обязательные курсы и сдавать экзамены.

«У нас в России аспирантов нагружают множеством разных курсов и не дают им заниматься научными исследованиями, которые, собственно, являются целью аспирантуры. А сегодня отсутствуют отвлекающие факторы, которые мы иногда сами себе создаем, а частично они навязываются системой. Сегодня этот фактор отпал, и аспиранты показывают блестящие результаты», — добавил Оганов.

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