Ученый рассказал о пользе самоизоляции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Отсутствие бюрократии и отвлекающих факторов дает возможность совершать научные прорывы
«Для теоретических лабораторий вроде моей вообще нет проблем, связанных с коронавирусом. Все очень хорошо, меньше суеты и всякой бюрократии, никто не отвлекает. Сегодня в моей лаборатории удается доделывать те вещи, которые раньше шли медленно. У меня отменились командировки, встречи, у лаборатории просто прорыв. Но я понимаю, что так происходит далеко не у всех экспериментаторов», — сказал Оганов.
По его словам, производительность выросла также за счет того, что аспиранты могут сосредоточиться на работе и исследованиях, им не нужно ходить на обязательные курсы и сдавать экзамены.
«У нас в России аспирантов нагружают множеством разных курсов и не дают им заниматься научными исследованиями, которые, собственно, являются целью аспирантуры. А сегодня отсутствуют отвлекающие факторы, которые мы иногда сами себе создаем, а частично они навязываются системой. Сегодня этот фактор отпал, и аспиранты показывают блестящие результаты», — добавил Оганов.