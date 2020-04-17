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19:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе

Руководители Архангельской области и Коми не поддерживают проект строительства полигона ТКО «Шиес» в связи с тем, что он несет угрозу здоровью граждан и экологии соседних территорий. Об этом сегодня на своей первой пресс-конференции сообщил врио главы Коми Владимир Уйба. Он рассказал, что уже созванивался со своим коллегой — врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским, чтобы сверить позиции по теме Шиеса.

Источник: РИА "Новости"

По словам Уйбы, руководитель соседнего региона не поддерживает данный проект, поскольку считает его неприемлемым.

Я также убежден, что любой проект, если он способен нанести ущерб здоровью людей и экологии, не может быть реализован.
Владимир Уйба

Он добавил, что владеет экологической темой и понимает: роза ветров такова, что вредные соединения по воздуху с Шиеса (если там начали бы складировать отходы) могут спокойно долететь до Коми, поскольку расстояние между территориями небольшое.

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«У нас позиции на сегодня единые», — уточнил Владимир Уйба, имея в виду себя и Александра Цыбульского.

Напомним, экотехнопарк «Шиес» — проект по созданию в Архангельской области инфраструктуры по хранению твердых коммунальных отходов по системе брикетирования. Общая заявленная компанией «Экотехнопарк» стоимость строительства кластера — 10,5 млрд руб. Проектная мощность по размещению ТКО — до 0,5 млн тонн в год (ожидалось, что сбор мусора будет осуществляться с доставкой на данный объект, в частности, из Москвы). Срок эксплуатации объекта по планам — более 20 лет.

Местом реализации проекта была выбрана территория площадью 300 га близ станции Шиес Северной железной дороги (ближайший населенный пункт области — поселок Урдома Ленского района Архангельской области, 35 км). Проектирование начато в 2018 году. Однако в связи с народными протестами, поднятыми жителями как Архангельской области, так и соседней Коми (полигон планировался к открытию практически на границе с республикой), реализация проекта была приостановлена.

В настоящее время работы на объекте не проводятся.

Напомним, в начале апреля возглавлявший Архангельскую область Игорь Орлов досрочно сложил свои полномочия. Тогда же заявление о досрочном освобождении от должности главы Коми написал Сергей Гапликов. Как писал «Ъ», в случае Игоря Орлова и Сергея Гапликова сыграли свою роль в их отставках и протесты против строительства мусорного полигона рядом со станцией Шиес.

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