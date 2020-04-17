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17:11 (мск), источник: Газета.Ру

Пять препаратов от коронавируса испытываются в России

Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале «Россия 24».

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Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 182 734 +94 309
Скончалось147 384 +7 965
Выздоровело555 196 +26 896
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, четыре препарата находятся на государственной регистрации по новой процедуре, отметил глава Минздрава. Он добавил, что исследования по разработке вакцин в настоящее время ведутся на семи научных площадках и находятся на разных этапах.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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