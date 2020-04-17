Пять препаратов от коронавируса испытываются в России

Кроме того, четыре препарата находятся на государственной регистрации по новой процедуре, отметил глава Минздрава. Он добавил, что исследования по разработке вакцин в настоящее время ведутся на семи научных площадках и находятся на разных этапах.
По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.