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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайский фермер прожил 26 лет с ржавым ножом в голове

Лишь сейчас хирургам удалось его вытащить.

76-летний пенсионер Дуори Дзи из китайской провинции Хайянь в 1994 году в попытке защититься от грабителя получил удар в голову ножом. Лезвие длиной в 10 сантиметров полностью вошло ему в череп, а рукоятка при этом сломалась.

По счастливой случайности, нож не задел жизненно важных частей мозга и кровеносных сосудов, а мужчина даже не почувствовал сильной боли, а потому не стал обращаться в больницу после происшествия.

Но лезвие в мозгу все же дало о себе знать спустя годы. Сначала Дзи потерял зрение в правом глазу, а затем у него начались регулярные головные боли. Лишь в 2012 году, когда состояние ухудшилось, пенсионер решил обратиться к врачам. Сделав рентген они сильно удивились, но решили нож не вытаскивать, так как посчитали, что операция и возможные осложнения опаснее для старика, чем головные боли. Они выписали Дзи обезболивающее и отпустили домой, пишет Unilad.

За восемь лет у пенсионера парализовало левую руку и ногу, а от головных болей таблетки уже не спасали. На счастье, группа врачей проводила массовое обследование жителей его деревни, и, узнав о старике с ножом в голове, они решили ему помочь.

В начале апреля Дзи доставили в больницу города Шаньдун, находящуюся за 3 тысячи километров от его деревни, и сделали ему две операции, в ходе которых извлекли из черепа ржавый нож.

Сейчас пенсионер идет на поправку и чувствует себя отлично. К нему вернулось зрение, прошли головные боли и он снова может смеяться и широко открывать рот, что было невозможно в последние годы.

Екатерина Гура

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