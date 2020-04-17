17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Метеоролог из США ведет прогноз погоды вместе с кошкой (видео)
У пушистой ведущей уже появились свои собственные фанаты.
В связи с карантином многие специалисты по всему миру вынуждены работать из дома, в том числе и телеведущие. Само собой, избежать разных внештатных ситуаций им теперь стало гораздо сложнее. Но некоторые используют вынужденную самоизоляцию дома себе на пользу.
К таким можно смело отнести главного метеоролога американского телеканала
Во время одного из эфиров, проходившего у него в столовой, в кадре появилась пушистая домашняя питомица. Она терлась о ноги Джеффа, и режиссер эфира попросил метеоролога показать зрителям кошку поближе. После такого дебюта, Бетти стала настоящей звездой прогноза погоды и стала появляться во всех последующих выпусках.
Благодаря кошке рейтинги программы моментально выросли, а ролики с участием Бетти стали вирусными в соцсетях.
Кстати, Джефф не единственный метеоролог, который обернул самоизоляцию в свою пользу. Ведущий прогноза погоды на BBC Оуайн Уин Эванс стал звездой соцсетей после того, как эффектно закончил свой выпуск. После слов «Берегите себя, и до скорой встречи» ведущий сел за ударную установку и сыграл кавер на музыкальную тему BBC News.
Екатерина Гура