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17:55 (мск), источник: ТАСС

В Нижнем Новгороде начал работу первый медцентр Минобороны для борьбы с пандемией

Министерство обороны до 15 мая собирается построить всего 16 таких центров.

ТАСС, 17 апреля. Первый из 16 медицинских центров, возводимых Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина для борьбы с коронавирусной инфекцией, в пятницу введут в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. Об этом доложил президенту министр обороны России Сергей Шойгу по видеосвязи из Национального центра управления обороной.

«Сегодня в Нижнем Новгороде вводится в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров», — сообщил Шойгу.

По словам Шойгу, строительство аналогичных центров в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске завершится до 30 апреля. Еще восемь центров будут построены до 15 мая.

Замминистра обороны Тимур Иванов доложил Путину по видеосвязи о том, что инфекционный центр Минобороны построили за 28 дней. «В Нижнем Новгороде на территории 422-го военного госпиталя Западного военного округа за 28 суток завершено строительство многофункционального медицинского центра на 60 коек общей площадью более 5,5 тыс. квадратных метров», — сказал Иванов. «При создании центра учтены все необходимые требования по лечению новой коронавирусной инфекции», — добавил он.

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По словам замминистра, в медицинском центре, предназначенном для оказания помощи по диагностике и лечению больных с различными инфекционными заболеваниями, предусмотрено десять реанимационных палат.

«Подразделения медицинского центра, осуществляющие прием и лечение пациентов, функционально и территориально разделены. Центр обеспечен всеми необходимыми средствами, обеспечивающими инфекционную безопасность медицинского персонала и гражданского населения», — рассказал замминистра обороны. Он отметил, что многофункциональный медицинский центр полностью обеспечен необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, рентгеном и аппаратами УЗИ. Иванов сообщил, что центр будет оказывать помощь на самом высоком технологическом уровне. Также в центре сформирован необходимый запас лекарственных препаратов.

«Штат центра укомплектован в составе 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров. Военные врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова», — сообщил замглавы военного ведомства. По его словам, все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме и приступили к исполнению своих обязанностей.

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