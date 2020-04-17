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19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейские в Колумбии развлекают местных жителей танцами (видео)

Под громкую музыку они танцуют традиционную зумбу.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 196 109 +94 945
Скончалось149 024 +8 251
Выздоровело560 177 +27 347
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 17.04

В столице Колумбии Боготе, а также ее пригородах и населенных пунктах неподалеку полицейские взяли на себя обязанности аниматоров. Они ездят по разным районам с музыкальными колонками и микрофоном и устраивают для местных жителей уроки танцев.

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Одним из организаторов такой инициативы выступил офицер полиции Джонни Пико Эрнандес, который одновременно является и действующим тренером по зумбе.

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В своем Instagram он публикует видео с городских улиц, где устраивает «полицейские» танцы. Колумбийцам, сидящим по домам, такие развлечения пришлись по душе. Многие поддерживают полицейскую инициативу и с удовольствием выходят танцевать на балконы или к открытым окнам.

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Отметим, что сейчас в Колумбии выявлено свыше 3 тысяч заразившихся коронавирусом, 144 человека скончались. Национальный карантин в стране объявлен до 27 апреля.

Екатерина Гура

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