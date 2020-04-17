19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейские в Колумбии развлекают местных жителей танцами (видео)
Под громкую музыку они танцуют традиционную зумбу.
В столице Колумбии Боготе, а также ее пригородах и населенных пунктах неподалеку полицейские взяли на себя обязанности аниматоров. Они ездят по разным районам с музыкальными колонками и микрофоном и устраивают для местных жителей уроки танцев.
Одним из организаторов такой инициативы выступил офицер полиции Джонни Пико Эрнандес, который одновременно является и действующим тренером по зумбе.
В своем Instagram он публикует видео с городских улиц, где устраивает «полицейские» танцы. Колумбийцам, сидящим по домам, такие развлечения пришлись по душе. Многие поддерживают полицейскую инициативу и с удовольствием выходят танцевать на балконы или к открытым окнам.
Отметим, что сейчас в Колумбии выявлено свыше 3 тысяч заразившихся коронавирусом, 144 человека скончались. Национальный карантин в стране объявлен до 27 апреля.
Екатерина Гура