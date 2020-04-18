Остров-призрак

Новобрачные из
Как влюбленные оказались в плену райского острова — в материале «Ленты.ру».
Завязка истории влюбленной пары из ЮАР — Оливии и Рауля де Фрейтас — напоминает волшебную сказку. 27-летняя учительница и 28-летний работник мясной лавки сыграли на родине свадьбу и отправились в романтическое путешествие. Несмотря на скромный заработок, медовый месяц влюбленные решили провести роскошно. Они долго копили деньги и выбрали одно из самых романтичных и уединенных мест мира — отдаленный остров на Мальдивах.
Белоснежный песчаный пляж, вилла с выходом к бирюзовому океану, богатый подводный мир, экзотическая еда, палящее солнце, природа и полное уединение. Кажется, это место идеально подходило для начала счастливой семейной жизни. Оливию и Рауля беспокоил только один вопрос: может ли бушующая по всему миру коронавирусная инфекция нового типа испортить их идиллию? Турагент решительно заявил, что опасность им не грозит, а при возникновении
Отбросив всех страхи, 22 марта молодожены заехали в пятизвездочный отель Cinnamon Velifushi Maldives, где планировали провести шесть дней незабываемого отпуска. Однако уже на третий день их покой прервала неожиданная новость: в полночь следующего дня в ЮАР закрывают все аэропорты
По мере того как другие отдыхающие возвращались на родину, остров стремительно пустел. Одними из последних гостей отеля, помимо Оливии и Рауля, были американцы. Удача оказалась на их стороне: им удалось получить разрешение на полет в Россию, откуда их вернули в Соединенные Штаты.
Молодожены решили попытать удачу в ближайшем аэропорту. Не теряя надежды, они спланировали полуторачасовую поездку на скоростном катере до главного острова. Но тут их снова ждала неприятная весть: не успели они взойти на борт, как власти Мальдив объявили о закрытии границ и приостановке работы местных аэропортов. У влюбленных не оставалось иного выхода, кроме как продолжить жить на острове и ждать возможности вернуться домой.
Такого мнения придерживался спокойный по своей натуре Рауль, радостно приняв необычное стечение обстоятельств. Оливию же, напротив, пугала перспектива провести следующие несколько недель на безлюдном
Пребывая в полной растерянности, она обратилась за помощью в южноафриканское консульство на Мальдивских островах и ближайшее посольство ЮАР, расположенное на
К 29 марта Оливия и Рауль остались единственными гостями острова, на котором в это время года обычно отдыхают примерно 180 туристов. Они стали своего рода заложниками на опустевшем курорте посреди океана. Правда, какими бы пугающе безлюдными ни казались пляжи, рестораны и соседние виллы, вместе с молодоженами на острове остался весь персонал отеля. Мальдивские законы не позволяют сотрудникам покидать курорт, пока там живет хотя бы один отдыхающий.
Работники отеля, привыкшие к расписанному по минутам рабочему дню, были вынуждены обслуживать двоих молодоженов. Горничные заглядывали к Оливии и Раулю по пять раз на день. Повара и официанты устраивали для них изысканные ужины на берегу при свечах. Каждый вечер артисты выступали с
За завтраком возле их столика крутились по девять официантов. Один за другим они подходили к гостям, чтобы перекинуться парой фраз, подлить воды в бокалы после одного только глотка или предложить напитки, даже когда стол Оливии и Рауля был уставлен коктейлями. Всякий раз, когда молодожены проходили мимо инструктора по дайвингу, он настойчиво уговаривал их заняться хотя бы снорклингом.
Новобрачные признались, что пока они бродили по территории острова, еще недавно людной и оживленной, их не покидало чувство тревоги и безнадежности. Оно не отступало ни на тихом побережье с россыпью пустых шезлонгов, ни в просторном обеденном зале с рядами пустых столов. По рассказам Оливии, чтобы скоротать время, они с мужем устраивали партии в настольный теннис и снукер, а во второй половине дня Рауль играл с персоналом в футбол.
Пока жизнь Оливии и Рауля замедлилась и превратилась в день сурка, весь мир вел напряженную битву со смертельно опасным вирусом. Несмотря на то что до Мальдивских островов эта болезнь все же добралась, статистика здесь не сильно пугает: в стране всего 28 зараженных, ни одной смерти зафиксировано не было. Гораздо больше новобрачных беспокоила ситуация с коронавирусом в их родной стране, где зафиксировано уже 2,6 тысячи случаев инфицирования пневмонией COVID-19, а 48 человек стали жертвами болезни.
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Власти
ЮАР обещала открыть границы 16 апреля, однако 9 апреля глава государства объявил о продлении карантина до конца месяца.
Все хотят побывать на тропическом острове, пока не застрянут на нем. Это звучит здорово только когда знаешь, что в любой момент можешь оттуда улететь.
Оливия признается, что была счастлива побыть на Мальдивах подольше. Но среди тропической сказки есть и то, что ежедневно тревожило новобрачных: неумолимо растущий счет за медовый месяц. Если верить информации с официального сайта отеля, минимальная стоимость проживания на курорте — 750 долларов за ночь. Руководство отеля, ввиду чрезвычайных обстоятельств, предоставило паре щедрую скидку, тем не менее для молодоженов эти расходы стали незапланированной роскошью. Им пришлось тратить деньги, отложенные на первоначальный взнос за дом.
По рассказам Оливии и Рауля, 5 апреля им пришло сообщение от посольства с просьбой в течение часа собрать вещи и быть готовыми к переезду. Вскоре их отвезли на скоростном катере в другой пятизвездочный отель, где собрали около 20 южноафриканских туристов. Местные власти пообещали, что покроют львиную долю затрат, связанных с их задержкой на Мальдивах.
Спустя 21 день, проведенный на райском острове, южноафриканская пара все же вернулась на родину. «Мы летели на частном чартерном самолете. Рейс был оплачен 40 туристами из ЮАР и Маврикия», — пояснили Оливия и Рауль. Полет, как и оговаривалось, обошелся отдыхающим, застрявшим на Мальдивах, в круглую сумму — 104 тысячи долларов. Теперь Рауля и Оливию ждут две недели обязательного карантина, прежде чем они смогут попасть домой.
«Мы побывали в самом красивом месте на Земле, где нам не угрожала опасность, — подытожили молодожены. — Оглядываясь назад, мы понимаем, что нам посчастливилось получить невероятный опыт, пусть и довольно дорогой».
Вероника Гавриленко