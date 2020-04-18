С кольцом всевластия: фитнес-браслеты не пустят заболевших в офисы

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Повышенная температура тела — один из первых симптомов заражения коронавирусом. Он позволяет определить заболевших, которым может потребоваться медицинская помощь. Автоматизировать процесс измерения этого показателя предложили российские инженеры, которые создали
— За термометрию в нашем устройстве отвечает кондуктивный датчик, который находится в прямом контакте с кожей пользователя и позволяет отследить температуру его тела с точностью до одной десятой градуса, — рассказал эксперт по цифровому здравоохранению ВОЗ, основатель компании OneTrak Михаил Препелицкий. — Помимо этой функции, устройство имеет все стандартные возможности
По задумке разработчиков, инновационные браслеты могут выдаваться организациями тем сотрудникам, которые должны находиться на своих рабочих местах даже в условиях угрозы заражения. Дополнительно необходимо установить на входе в офисы стационарные устройства, которые предназначены для приема данных с носимых браслетов через беспроводное
Всего один такой прибор будет способен обработать сигналы от браслетов сотни людей, проходящих через пост охраны в течение пяти минут. В случае приближения человека с повышенной температурой тела, он будет направлять тревожный сигнал службе безопасности, которая не допустит заболевшего в офис и предупредит о необходимости обращения к врачу.
При этом большинство сотрудников, пользующихся новыми браслетами, вряд ли сами пойдут на работу при явных признаках болезни, поскольку, помимо стационарного устройства на проходной, их показатели будут фиксироваться еще и в мобильном приложении. Оно заранее проинформирует человека о риске заболевания.
Ожидается, что предлагаемый вариант контроля будет востребован
С другой стороны, предлагаемое решение будет доступнее стационарных терминалов, которые производят замеры благодаря нескольким бесконтактным датчикам и требуют использования дополнительных камер и дальномеров.
О значимости технологии «Известиям» рассказали в Первом Московском государственном медицинском университете (МГМУ) имени И. М. Сеченова.
— Добавление в российские браслеты качественного датчика для термометрии — актуальное нововведение, которое позволит контролировать состояние человека как на проходе в офис, так и в постоянном режиме (при условии регулярного ношения), — считает заведующий кафедрой информационных и
— Несмотря на значимость появления новых возможностей у
Проверять температуру на входах в офисы, безусловно, необходимо, однако качество работы устройств для ее измерения требует дополнительного контроля, считает заведующий кафедрой медицинской информатики и телемедицины РУДН Валерий Столяр:
Например, в данном случае стоит протестировать, не падает ли точность используемого в разработке датчика, если рука пользователя вспотела при входе в помещение.
Ожидается, что внедрение новой системы контроля начнется в ближайшие месяцы — разработчики уже получили первые предзаказы на поставку оборудования в российские компании.