Шеф-повар поделился идеями необычного пасхального кулича

Приготовление кулича дома — отличное занятие для всей семьи. Кулич можно сделать из рисовой муки, с шапкой из маршмэллоу, добавить в начинку полезные куркуму, имбирь или суперфуды. Выберите в интернете рецепт, который подходит вам по ингредиентам и предпочтениям, а дальше — отталкивайтесь от своего внутреннего креатива, рассказал шеф-повар Сергей Синицын.
«Покупные куличи могут быть слишком сладкими. Сахар можно заменить медом, а для более здорового питания — стевией. Тогда получится сладкий по вкусу и более полезный кулич», — советует шеф-повар.
Для глазури и даже для начинки можно использовать маршмэллоу.
«Я бы рекомендовал сделать глазурь из маршмэллоу. Можно взять готовый, можно сделать самостоятельно: сварить сироп, добавить туда размоченный желатин, и все это дело взбить в кухонной машине. Этим можно полить кулич, дать ему настояться, и получится “шапка” из маршмэллоу. Можно пройтись горелкой сверху, и будет красивый обожженный кулич ручной работы. Подсохший маршмэллоу можно добавить в начинку — получатся зефирные вкрапления внутри кулича», — поделился рецептом Сергей Синицын.
Сейчас крайне важно поддерживать свой иммунитет и максимально давать пользу организму, напомнил шеф-повар.
«В кулич можно добавить куркуму, она сделает цвет более желтым и прибавит пользы. Также в кулич можно добавить имбирь, эта специя крайне важна для усиления иммунитета, будет креативно, интересно и вкусно. Можно заменить изюм суперфудами, например, сушеными ягодами асаи или ягодами годжи. Это, во-первых, полезно, а во-вторых, сделает вкус кулича интереснее», — советует Сергей Синицын.