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11:06 (мск), источник: РИА Новости

Шеф-повар поделился идеями необычного пасхального кулича

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Дать свободу творческой фантазии во время самоизоляции можно, приготовив кулич своими руками. Как сделать классическое блюдо более интересным и полезным, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

Источник: РИА Новости

Приготовление кулича дома — отличное занятие для всей семьи. Кулич можно сделать из рисовой муки, с шапкой из маршмэллоу, добавить в начинку полезные куркуму, имбирь или суперфуды. Выберите в интернете рецепт, который подходит вам по ингредиентам и предпочтениям, а дальше — отталкивайтесь от своего внутреннего креатива, рассказал шеф-повар Сергей Синицын.

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«Покупные куличи могут быть слишком сладкими. Сахар можно заменить медом, а для более здорового питания — стевией. Тогда получится сладкий по вкусу и более полезный кулич», — советует шеф-повар.

Для глазури и даже для начинки можно использовать маршмэллоу.

«Я бы рекомендовал сделать глазурь из маршмэллоу. Можно взять готовый, можно сделать самостоятельно: сварить сироп, добавить туда размоченный желатин, и все это дело взбить в кухонной машине. Этим можно полить кулич, дать ему настояться, и получится “шапка” из маршмэллоу. Можно пройтись горелкой сверху, и будет красивый обожженный кулич ручной работы. Подсохший маршмэллоу можно добавить в начинку — получатся зефирные вкрапления внутри кулича», — поделился рецептом Сергей Синицын.

Сейчас крайне важно поддерживать свой иммунитет и максимально давать пользу организму, напомнил шеф-повар.

«В кулич можно добавить куркуму, она сделает цвет более желтым и прибавит пользы. Также в кулич можно добавить имбирь, эта специя крайне важна для усиления иммунитета, будет креативно, интересно и вкусно. Можно заменить изюм суперфудами, например, сушеными ягодами асаи или ягодами годжи. Это, во-первых, полезно, а во-вторых, сделает вкус кулича интереснее», — советует Сергей Синицын.

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