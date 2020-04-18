Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
05:18 (мск), источник: Интерфакс

Православные готовятся отметить Пасху

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Великая Суббота, предваряющая праздник Пасхи, наступила 18 апреля у православных христиан всего мира.

Источник: Агентство «Москва»

Этот день еще именуется Тихой субботой: Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом. На утренней литургии духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства — победа Христа над смертью — уже свершилась.

Читайте также
Московская патриархия разрешила прихожанам освящать куличи без участия духовенства

После литургии в этот день обычно происходит первое освящение пасхального угощения — яиц, куличей и пасх. Однако в нынешнем году из-за карантина во многих регионах России и других странах мира, где есть приходы Русской православной церкви, доступ верующих в храмы запрещен. По этой причине Церковь разрешила благословлять пасхальные яства самостоятельно — через пение тропаря и окропление крещенской водой.

Режим самоизоляции отразился и на церемонии принесения огня, который зажигается накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этот раз делегации православных стран, вопреки многолетней традиции, не будут присутствовать при зажигании огня, а получат его уже в аэропорту Тель-Авива. Кроме того, по прилете в Москву огонь не будут, как прежде, раздавать всем желающим в аэропорту, а сразу повезут в храм Христа Спасителя к началу патриаршего богослужения. Другие храмы и епархии смогут получить частичку огня только после окончания карантина.

В своем пасхальном послании патриарх Кирилл призвал верующих не унывать и не отчаиваться в нынешних обстоятельствах, помня о том, что никакие внешние ограничения не должны отнять у христиан духовную свободу. Предстоятель Церкви также призвал усилить общие молитвы о том, чтобы больные получили исцеление, а здоровые были ограждены от опасной инфекции.

Патриарх Кирилл помолился за избавление от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
05:22 (мск)© Ньюстюб
Трамп: число умерших от коронавируса в США составит 60-65 тысяч
Тестирование экипажа авианосца на коронавирус удивило Пентагон
В США отвергли версию об искусственном происхождении COVID-19
Зеленский рассказал, когда пройдут выборы в Донбассе
Въезд в Пятигорск запрещен из-за карантина
В ООН допустили гибель 3,3 млн жителей Африки из-за коронавируса
Синоптики: сезон ураганов будет очень активным
Здоровье
Жена Тома Хэнкса рассказала о «превращении мышц в лапшу» от лечения коронавируса COVID-19 далась ей нелегко.
Hi-Tech
Пользователи жалуются на нечто странное в «Сбербанк Онлайн» В банке заявляют, что это старые номера клиентов, но клиенты не согласны
Авто
Автомобили каких марок можно купить онлайн в России Традиционная покупка машины в автосалоне может уйти в прошлое из-за самоизоляции и карантина
Кино
Хаматову удивила критика за роль Зулейхи Актриса рассказала о нападках в свою сторону из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Новости партнеров
Осталось недолго. Минздрав и Президент призвал пересидеть дома пик эпидемии
Врач о CoV пациентах: oни с тобой говорят, а легких уже нет
Коронавирус подтвердил
Вирус выбрал погоду. Чем страшны прогулки в эти выходные?
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
На мир надвигается страшное. Вот что ждет 2020 год
Леди
Мария Порошина удивила неожиданной сменой имиджа Актриса восхитила поклонников молодостью и красотой.
Новости партнеров
Почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим. Это страшно
Врачи просят каждого. Эти выходные – самые опасные для заражения
Минздрав рассказал о реальных свойствах имбиря и лимона
Умерших от коронавируса хоронят в братских могилах – правда?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь