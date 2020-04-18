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16:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Интриги, романы, оргии — у фламинго всё как у людей, и кто ты, Оумуамуа?

Среди научных новостей недели: в чем секрет коллектива розового фламинго, паук — лучшее обезболивающее, Оумуамуа — загадка звездного гостя, и как стать «овощенавтом».

Источник: GETTY IMAGES
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Со стороны они выглядят как большое розовое облако, но внимательно присмотревшись, ученые из университета Эксетера обнаружили, что у каждого в стае фламинго — свое неповторимое лицо, а их взаимоотношения сильно напоминают человеческие.

В ходе исследования, которое проводилось в заповеднике графства Голстершир и длилось 5 лет, выяснилось, что фламинго большую часть времени проводят в тесных группах из 4−5 «близких друзей». Некоторые группы общаются между собой, некоторые — старательно избегают друг друга. Явных одиночек ученые не заметили, но есть отдельные личности (иначе их и не назовешь), которых исследователи окрестили «социальными бабочками», порхающими из одной группы в другую.

Орнитологи всегда догадывались, что в дикой природе, где стаи фламинго могут насчитывать до 2 млн особей, птицы формируют сложные социальные структуры.

Внимательное наблюдение за фламинго в условиях заповедника выявило, что это вовсе не безликая масса, и у каждого члена сообщества есть своя, порой очень ярко выраженная индивидуальность.
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Среди них встречаются прагматики и мечтатели, шутники и хулиганы. Одни лезут в самую гущу, расталкивая соседей и пробиваясь к лучшему корму. Другие стараются держаться в тени и не нарываться на неприятности.

У этих птиц бывают друзья и враги, они вступают в романтические отношения и при этом порой даже устраивают однополые оргии. В общем, все почти как у людей.

«Все говорит о том, что сообщество фламинго построено на долгосрочной дружбе, а не на случайных связях, — утверждает руководитель исследования, орнитолог доктор Пол Роуз. — Фламинго не просто находят партнера и остаются с ним. Мы наблюдали пары самцов и пары самок, видели трио и квартеты. Фламинго живут долго, мы видели птиц, которые вместе с 1960-х годов, и за это время их дружба не ослабла».

В брачный сезон, который наступает весной-летом, оживляются и социальные контакты, именно в это время образуются многие новые группы. Но и старые не распадаются, и даже болезни, похоже, не влияют на взаимоотношения в группе: захворавшую птицу не выгонят и не будут сторониться.

По мнению Роуза, принадлежность к небольшой сплоченной группе помогает птицам искать пищу, вовремя узнавать об опасности и, что немаловажно, знать, когда стая собирается сниматься с места, ведь остаться одному, по крайней мере в дикой природе, для фламинго — верная смерть.

Продолжение статьи читайте на сайте Би-би-си

Леонид Лунеев

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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