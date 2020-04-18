Интриги, романы, оргии — у фламинго всё как у людей, и кто ты, Оумуамуа?

Со стороны они выглядят как большое розовое облако, но внимательно присмотревшись, ученые из университета Эксетера обнаружили, что у каждого в стае фламинго — свое неповторимое лицо, а их взаимоотношения сильно напоминают человеческие.
В ходе исследования, которое проводилось в заповеднике графства Голстершир и длилось 5 лет, выяснилось, что фламинго большую часть времени проводят в тесных группах из 4−5 «близких друзей». Некоторые группы общаются между собой, некоторые — старательно избегают друг друга. Явных одиночек ученые не заметили, но есть отдельные личности (иначе их и не назовешь), которых исследователи окрестили «социальными бабочками», порхающими из одной группы в другую.
Орнитологи всегда догадывались, что в дикой природе, где стаи фламинго могут насчитывать до 2 млн особей, птицы формируют сложные социальные структуры.
Внимательное наблюдение за фламинго в условиях заповедника выявило, что это вовсе не безликая масса, и у каждого члена сообщества есть своя, порой очень ярко выраженная индивидуальность.
Среди них встречаются прагматики и мечтатели, шутники и хулиганы. Одни лезут в самую гущу, расталкивая соседей и пробиваясь к лучшему корму. Другие стараются держаться в тени и не нарываться на неприятности.
У этих птиц бывают друзья и враги, они вступают в романтические отношения и при этом порой даже устраивают однополые оргии. В общем, все почти как у людей.
«Все говорит о том, что сообщество фламинго построено на долгосрочной дружбе, а не на случайных связях, — утверждает руководитель исследования, орнитолог доктор Пол Роуз. — Фламинго не просто находят партнера и остаются с ним. Мы наблюдали пары самцов и пары самок, видели трио и квартеты. Фламинго живут долго, мы видели птиц, которые вместе с 1960-х годов, и за это время их дружба не ослабла».
В брачный сезон, который наступает весной-летом, оживляются и социальные контакты, именно в это время образуются многие новые группы. Но и старые не распадаются, и даже болезни, похоже, не влияют на взаимоотношения в группе: захворавшую птицу не выгонят и не будут сторониться.
По мнению Роуза, принадлежность к небольшой сплоченной группе помогает птицам искать пищу, вовремя узнавать об опасности и, что немаловажно, знать, когда стая собирается сниматься с места, ведь остаться одному, по крайней мере в дикой природе, для фламинго — верная смерть.