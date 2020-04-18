09:31 (мск), источник: ТАСС
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить для защиты от коронавируса
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/ — Специалисты МЧС советуют не носить респираторы как защиту от вирусов более восьми часов.
«Респираторы целесообразно применять однократно в течение восьми часов», — говорится в рекомендациях.
Специалисты советуют для индивидуальной защиты от вирусных инфекций использовать респираторы (фильтрующие полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3. Они классифицируются не только по типу и классу (в зависимости от степени защиты), но и по характеру использования (NR — одноразовое, R — многоразовое использование).
При возможном контакте с потенциальным больным рекомендуется применять респираторы классов защиты FFP2 и FFP3 и защитные очки. Данные респираторы обладают эффективностью до 95−99% очистки от аэрозоля.
При непосредственном контакте с больным рекомендуется применять респираторы класса защиты FFP3 и защитные очки.
Специалисты МЧС рекомендуют приобретать такие средства индивидуальной защиты только в специализированных местах продаж, обращать внимание на маркировку товара, убедиться в его подлинности, изучить сертификат соответствия респиратора требованиям национального стандарта, а также проверить дату изготовления и срок годности.