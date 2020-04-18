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09:31 (мск), источник: ТАСС

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить для защиты от коронавируса

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/ — Специалисты МЧС советуют не носить респираторы как защиту от вирусов более восьми часов.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 249 662 +90 212
Скончалось154 254 +8 686
Выздоровело569 990 +20 398
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:58 MSK, 18.04
Источник: РИА "Новости"

«Респираторы целесообразно применять однократно в течение восьми часов», — говорится в рекомендациях.

Специалисты советуют для индивидуальной защиты от вирусных инфекций использовать респираторы (фильтрующие полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3. Они классифицируются не только по типу и классу (в зависимости от степени защиты), но и по характеру использования (NR — одноразовое, R — многоразовое использование).

При возможном контакте с потенциальным больным рекомендуется применять респираторы классов защиты FFP2 и FFP3 и защитные очки. Данные респираторы обладают эффективностью до 95−99% очистки от аэрозоля.
МЧС

При непосредственном контакте с больным рекомендуется применять респираторы класса защиты FFP3 и защитные очки.

Специалисты МЧС рекомендуют приобретать такие средства индивидуальной защиты только в специализированных местах продаж, обращать внимание на маркировку товара, убедиться в его подлинности, изучить сертификат соответствия респиратора требованиям национального стандарта, а также проверить дату изготовления и срок годности.

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