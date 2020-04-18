Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Скромнее будемДоход мечты россиян на карантине рекордно снизился
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
13Покидая Ухань
09:57 (мск), источник: Коммерсантъ

МЧС проверило регионы на вирус

В распоряжении «Ъ» оказались материалы ведомства о недостаточной оснащенности больниц в регионах.

Коронавирус COVID-19
10:47 (мск)В России за сутки выявлено 4 785 заразившихся коронавирусом, всего — 36 793
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 250 550 +85 050
Скончалось154 291 +8 586
Выздоровело570 716 +20 263
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 18.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно материалам МЧС, оказавшимся в распоряжении «Ъ», в 28 российских регионах в конце марта были зафиксированы значительные проблемы с тестами на коронавирус, лабораторными материалами, средствами индивидуальной защиты врачей, аппаратами ИВЛ и другим оборудованием. Еще в 29 регионах «проблемные вопросы» по различным поводам отмечались ранее. В ряде субъектов в ответ на запросы «Ъ» проблемы признали официально.

Несколько дней назад профсоюз «Альянс врачей» передал «Ъ» документ МЧС «Проблемные вопросы органов исполнительной власти субъектов РФ» от 29 марта 2020 года. Речь в нем идет о вопросах, «возникающих при выполнении мероприятий по недопущению коронавирусной инфекции».

В частности, говорится о недостаточной обеспеченности больниц масками, костюмами, перчатками для врачей, тестами на коронавирус, материалами для лабораторных исследований, аппаратами ИВЛ и другим оборудованием в 28 субъектах РФ.

Еще по поводу 29 регионов в таблице МЧС написано, что «дополнительные вопросы отсутствуют/не представлены» или «вопросы аналогичны вопросам от 25.03», что может указывать на предыдущие жалобы.

Читайте также
Путин заявил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы

Подлинность документа подтвердили в пресс-службе министерства: «Документ направлялся в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти для подготовки разъяснений на проблемные вопросы». Впрочем, свежие данные там не предоставили, так как вопрос «не входит в компетенцию ведомства». На вопросы «Ъ» пока не ответили и в пресс-службе Минздрава.

«Ъ» направил запросы в 20 самых проблемных регионов. Власти некоторых субъектов официально подтвердили остроту ситуации.

Например, в докладе МЧС сказано, что Камчатскому краю дополнительно требуется 500 комплектов противочумной одежды, 500 тыс. перчаток и бахил и миллион медицинских масок. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил «Ъ», что в регионе заканчиваются одноразовые костюмы для работы с инфицированными больными: «Их у нас буквально несколько сотен на весь край».

Он пояснил, что в случае ухудшения обстановки с заболеваемостью врачам разрешили даже использовать защитные костюмы с истекшим сроком годности и несертифицированные медицинские маски.

Также врио главы региона рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ: «По нормативам должно быть 55 аппаратов ИВЛ (в трех медучреждениях, которые работают с заболевшим.— “Ъ”), а у нас их девять. Два аппарата мы получили в четверг, на этой неделе должны поступить еще 10», — сказал Солодов, отметив, что в указанных больницах нет ни одного компьютерного томографа. Впрочем, региональным властям «обещали помочь» с их закупкой в «короткие сроки», отметил врио губернатора.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В мартовском отчете МЧС также отмечалось, что 5 тыс. противочумных костюмов и 75 аппаратов ИВЛ нужны и Северной Осетии. В Минздраве региона подтвердили «Ъ» актуальность потребности.

Остальные региональные министерства здравоохранения и главы регионов (в 18 из 20 опрошенных субъектов РФ) не смогли предоставить оперативные комментарии «Ъ», ответили не на все вопросы или же указали на улучшение ситуации. Это власти Белгородской, Орловской, Владимирской, Тверской, Пензенской, Тюменской, Томской, Тамбовской, Астраханской областей, Забайкальского, Хабаровского, Пермского краев, республик Бурятия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Удмуртия, Марий Эл, Башкортостан.

Однако, несмотря на позитивную оценку нынешнего положения местными властями, сами медики не всегда с ней согласны.

Например, в Уфе врачи Центра глазной и пластической хирургии, больницы Демского района и ГКБ № 8 (учреждения перепрофилируют в инфекционные госпитали) в социальных сетях проводили акции по сбору средств защиты для врачей.

Читайте также
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19

Эти действия вызвали возмущение главы республики Радия Хабирова, который заявил, что в такой «богатой республике» надо прекратить «побираться». Но после этого, по информации «Ъ», врачи продолжили собирать средства уже непублично.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал отметил, что получает информацию о нехватке защитных средств с марта 2020 года со всей страны. В первую очередь он вспомнил Орловскую, Московскую (там, согласно документу МЧС, «вопросы отсутствовали») и Рязанскую области (там отмечались проблемы): «Из Рязанской области была одна из первых жалоб. Там выдали врачам скорой помощи чуть ли не по две самосшитые марлевые повязки и сказали, чтобы они их сами стирали и гладили. Хотя понятно, что марлевые повязки — это вчерашний день. Для борьбы с коронавирусом нужны другие средства».

При этом он отметил, что после обращений активистов вопрос в регионе «вроде бы начал решаться».
Читайте также
Коронавирус COVID-19: главное за неделю

Напомним, 7 апреля «Ъ» также публиковал данные онлайн-опросов медиков. Так, в приложении «Справочник врача» (в нем зарегистрировано почти 638,7 тыс. человек) 55% участников отмечали, что их учреждение не готово к приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, а в опросе сосцети «Доктор на работе» (зарегистрированы более 556,5 тыс. человек) о степени защищенности врачей 72% опрошенных заявили, что не чувствуют себя защищенными.

В документе МЧС на 29 марта были отмечены и другие проблемы (у всех регионов разные): проведение массовых призывных медкомиссий, невозможность контролировать лиц, приехавших из-за рубежа, приостановление работы медорганизаций в связи с нехваткой финансирования и отсутствие новых больниц.

Владимир Хейфец, Кира Дюрягина, Валерия Мишина; Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский; Заур Фарниев, Владикавказ; Наталья Павлова, Уфа.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:40 MSK, 18.04
 Скандал с Кадыровым дошел до Кремля
Последние данные по коронавирусу в России и мире
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 17 апреля
Коронавирус: СМИ связывают эпидемию с лабораторией в Ухане. Можно ли этому верить?
Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений
Коронавирус COVID-19: главные события 16 апреля
В России за сутки выявлено более 4700 больных коронавирусом
В Москве продлили пропускной режим до мая
Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID
Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку
Молодожены стали пленниками райского острова из-за коронавируса
«Напоминает фильм ужасов»: врач о работе скорой в Испании
Здоровье
Жена Тома Хэнкса рассказала о «превращении мышц в лапшу» от лечения коронавируса COVID-19 далась ей нелегко.
Hi-Tech
Пользователи жалуются на нечто странное в «Сбербанк Онлайн» В банке заявляют, что это старые номера клиентов, но клиенты не согласны
Горячие темы на Авто
Не молчите -- 149
Позитивная 124
Симптомы )) 105
Почему на разводки мошенников 94
Кино
Хаматову удивила критика за роль Зулейхи Актриса рассказала о нападках в свою сторону из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Теоретическая (пока) тема про собак 419
Умеющая любить и прощать 303
мысли вслух, о нем, том самом 227
Беременность в 40 лет 191
Леди
Мария Порошина удивила неожиданной сменой имиджа Актриса восхитила поклонников молодостью и красотой.
Новости партнеров
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Продукты на случай болезни: какая еда поможет выздороветь быстрее
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь