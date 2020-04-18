МЧС проверило регионы на вирус

Согласно материалам МЧС, оказавшимся в распоряжении «Ъ», в 28 российских регионах в конце марта были зафиксированы значительные проблемы с тестами на коронавирус, лабораторными материалами, средствами индивидуальной защиты врачей, аппаратами ИВЛ и другим оборудованием. Еще в 29 регионах «проблемные вопросы» по различным поводам отмечались ранее. В ряде субъектов в ответ на запросы «Ъ» проблемы признали официально.
Несколько дней назад профсоюз «Альянс врачей» передал «Ъ» документ МЧС «Проблемные вопросы органов исполнительной власти субъектов РФ» от 29 марта 2020 года. Речь в нем идет о вопросах, «возникающих при выполнении мероприятий по недопущению коронавирусной инфекции».
Еще по поводу 29 регионов в таблице МЧС написано, что «дополнительные вопросы отсутствуют/не представлены» или «вопросы аналогичны вопросам от 25.03», что может указывать на предыдущие жалобы.
Подлинность документа подтвердили в
«Ъ» направил запросы в 20 самых проблемных регионов. Власти некоторых субъектов официально подтвердили остроту ситуации.
Например, в докладе МЧС сказано, что Камчатскому краю дополнительно требуется 500 комплектов противочумной одежды, 500 тыс. перчаток и бахил и миллион медицинских масок. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил «Ъ», что в регионе заканчиваются одноразовые костюмы для работы с инфицированными больными: «Их у нас буквально несколько сотен на весь край».
Также врио главы региона рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ: «По нормативам должно быть 55 аппаратов ИВЛ (в трех медучреждениях, которые работают с заболевшим.— “Ъ”), а у нас их девять. Два аппарата мы получили в четверг, на этой неделе должны поступить еще 10», — сказал Солодов, отметив, что в указанных больницах нет ни одного компьютерного томографа. Впрочем, региональным властям «обещали помочь» с их закупкой в «короткие сроки», отметил врио губернатора.
В мартовском отчете МЧС также отмечалось, что 5 тыс. противочумных костюмов и 75 аппаратов ИВЛ нужны и Северной Осетии. В Минздраве региона подтвердили «Ъ» актуальность потребности.
Остальные региональные министерства здравоохранения и главы регионов (в 18 из 20 опрошенных субъектов РФ) не смогли предоставить оперативные комментарии «Ъ», ответили не на все вопросы или же указали на улучшение ситуации. Это власти Белгородской, Орловской, Владимирской, Тверской, Пензенской, Тюменской, Томской, Тамбовской, Астраханской областей, Забайкальского, Хабаровского, Пермского краев, республик Бурятия,
Например, в Уфе врачи Центра глазной и пластической хирургии, больницы Демского района и ГКБ № 8 (учреждения перепрофилируют в инфекционные госпитали) в социальных сетях проводили акции по сбору средств защиты для врачей.
Эти действия вызвали возмущение главы республики Радия Хабирова, который заявил, что в такой «богатой республике» надо прекратить «побираться». Но после этого, по информации «Ъ», врачи продолжили собирать средства уже непублично.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал отметил, что получает информацию о нехватке защитных средств с марта 2020 года со всей страны. В первую очередь он вспомнил Орловскую, Московскую (там, согласно документу МЧС, «вопросы отсутствовали») и Рязанскую области (там отмечались проблемы): «Из Рязанской области была одна из первых жалоб. Там выдали врачам скорой помощи чуть ли не по две самосшитые марлевые повязки и сказали, чтобы они их сами стирали и гладили. Хотя понятно, что марлевые повязки — это вчерашний день. Для борьбы с коронавирусом нужны другие средства».
Напомним, 7 апреля «Ъ» также публиковал данные
В документе МЧС на 29 марта были отмечены и другие проблемы (у всех регионов разные): проведение массовых призывных медкомиссий, невозможность контролировать лиц, приехавших
Владимир Хейфец, Кира Дюрягина, Валерия Мишина; Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский; Заур Фарниев, Владикавказ; Наталья Павлова, Уфа.