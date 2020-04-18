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10:42 (мск), источник: РИА Новости

Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID-19

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Чтобы извлечь уроки из пандемии коронавируса, мир должен стать менее проницаемым, то есть государства должны иметь право вводить дополнительные меры контроля в «суперраспространителях» болезней — в аэропортах и на границах, заявил РИА Новости американский экономист, автор книги и теории «черного лебедя» Нассим Талеб.

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Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 250 550 +85 050
Скончалось154 291 +8 586
Выздоровело570 716 +20 263
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 18.04
Источник: РИА Новости

«Черный лебедь» — теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым. Практика показала, что никто и никогда не может предсказать кризисы (это предполагает и сама теория), однако эксперты во всем мире регулярно пытаются это делать.

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«Когда мы увидели, что происходит, мы стали думать о том, как сделать мир менее соединенным. Я думаю, что все не так сложно. Мы должны просто избегать так называемых “суперраспространителей”, как я их называю, ввести больше регулирования в аэропортах, позволять государствам закрывать границы или просто тестировать людей до того, как они вступят на территорию страны. Потому что нам не нужно многого, чтобы избежать следующей эпидемии», — считает Талеб.

«И, хотя текущая пандемия еще не закончилась, если мы решим эту задачу, в следующий раз мы будем точно знать, как реагировать, если ситуация будет связана с респираторным заболеванием. Но если болезнь будет не респираторной, то нам надо будет заново учиться», — предупредил он.

По мнению Талеба, пандемия коронавируса не является «черным лебедем», так как ее распространение можно было спрогнозировать:

Суть «черного лебедя» заключается в том, что его нельзя предсказать. То, что мы называем «белыми» и «серыми» лебедями — это те события, о которых стоит беспокоиться, потому что они неизбежны.

Общество должно определить систему своих уязвимостей перед этими событиями, чтобы в будущем иметь возможность противостоять им, считает Талеб. «У нас были уязвимости к пандемии, теперь люди знают о них, у нас есть финансовые уязвимости, теперь люди знают о них. У нас есть климатические уязвимости, люди знают о них. Теперь мы должны беспокоиться о ГМО, генетических модификациях, как одном источнике уязвимости, и люди теперь будут обращать внимание на это», — заключил он.

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