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10:33 (мск), источник: РИА Новости

«Напоминает фильм ужасов»: врач рассказала о работе скорой при пандемии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Журналист испанского издания El Mundo провел дежурство с врачом скорой помощи Нереей Буэно и рассказал, как медики работают во время пандемии коронавирусной инфекции.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 18.04
Источник: AP 2020

Буэно работает врачом с 2001 года и сейчас она — анестезиолог и врач службы неотложной медицинской помощи в Валенсии.

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«В Валенсии была страшная катастрофа в метро, были и другие чрезвычайные ситуации. Но я никогда не видела ничего подобного. Ведь сейчас мы столкнулись с опасностью, которая может сокрушить систему», — рассказала она.

Журналист описал, как бригада скорой помощи готовится выезжать на случай с подозрением на COVID-19. Все они надевают белый комбинезон, который, как отмечается изданием, напоминает униформу тех, кто хотел забрать пришельца из дома мальчика Эллиота в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин».

Буэно нужно десять минут, чтобы быть готовой к работе: она вставляет дужки стетоскопа в ушли, надевает повязку из лайкры на голову и специальные очки. Также на враче обязательно респираторная защитная и еще хирургическая маски. Сверху она надевает защитную прозрачную маску, закрывающую все лицо. После этого врач надевает перчатки, легинсы, белый комбинезон и бахилы.

По ее словам, в такой экипировке очень жарко, очки запотевают и практически ничего не слышно:

Полное ощущение изоляции. Маска давит на лицо. Остаются струпья, шрамы, как воспоминание о войне.

Состояние больного с подозрением на COVID-19, к которому бригада приехала, критическое: уровень кислорода в крови низкий. Пожилой мужчина, как отмечается, отказался от госпитализации. Врач предупредила семью, что он может не выжить, и помогла облегчить боль старика.

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На улице все используемые инструменты дезинфицируют, а средства индивидуальной защиты — снимают. При этом, как указывает издание, медики встают в мешки для мусора и там снимают с себя защиту: ее уничтожат в контейнерах для биологических отходов. Иногда приезжают пожарные и очищают их водой с отбеливателями.

«Напоминает фильм ужасов о зомби», — пояснила Буэно, отметив, что люди боятся как вируса, так и врачей и больницы.

Анестезиолог призналась, что переживает за коллег и семью, поскольку они могут заразиться. Также она волнуется о том, что она и ее бывший супруг, также врач, могут оказаться в изоляции — им не на кого будет оставить детей. Кроме того, ее волнует, что в последние дни не хватало средств защиты.

По словам врача, за сутки работы в больнице она три раза приняла душ. Кроме того, Буэно отметила, что полиция, пожарные, медсестры уборщики и технический персонал являются единым механизмом: все они заботятся друг о друге.

Я продолжаю верить в свое дело, чувствую себя воином и продолжаю бороться каждый день. Будем идти сквозь ночь, пока не засияет солнце.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. Согласно последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заболевания, почти 140 тысяч человек скончались.

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