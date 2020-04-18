Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

По указу мэра введены несколько правил, которые начнут действовать с 22 апреля. В их числе:
Сергей Собянин уточнил, что пропускной режим не распространяется на грузовые перевозки. В пригородных поездах будут действовать стандартные билеты на проезд.
Мэр Москвы объяснил ужесточение мер тем, что в городе растет заболеваемость коронавирусом. При этом, по его словам, ситуация развивается «не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию». Собянин считает, что благодаря действующим ограничениям был достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости.
Он уточнил, что принятые им дополнительные меры позволят почти полностью отказаться от ручного контроля пропусков, «передав эти функции автоматизированным системам».
Как рассказал мэр, неделю назад московские медучреждения «работали на пределе». «Сегодня они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно», — сообщил он.
Напомним, с конца марта в Москве и большинстве регионов РФ был введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Цифровые пропуска заработали в столице и Подмосковье с 15 апреля. Столичные власти также решили, что предписание об обязательной изоляции будут получать и больные с симптомами простуды.