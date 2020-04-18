Работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу

Как следует из указа, сроки временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также сроки, на которые они должны быть поставлены на учет или зарегистрированы по месту жительства, продлеваются с 15 марта по 15 июня.
Кроме того, в течение этого времени российские работодатели смогут нанимать иностранцев, у которых нет разрешения на работу.
До 15 июня в отношении иностранцев или лиц без гражданства не будут приниматься решения о нежелательности их пребывания в России, депортации или передаче их иностранному государству. Их также не будут лишать статуса беженца, временного убежища, не будут аннулировать визы, разрешения на работу, виды на жительство и другие подобные документы.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два миллиона человек, почти 140 тысяч умерли.
На этом фоне многие государства, в том числе Россия, принимают ограничительные меры: по всему миру практически прекращено пассажирское авиасообщение, многие страны закрыли границы, населению рекомендуется строго соблюдать режим самоизоляции.