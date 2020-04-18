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12:04 (мск), источник: Известия

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом

Ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, говорят врачи.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 256 844 +91 344
Скончалось154 350 +8 645
Выздоровело571 851 +21 398
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 18.04
Источник: Известия

Россия вышла на 10-е место по общему числу заболевших коронавирусом, потеснив с него Бельгию. Всего в нашей стране на 18 апреля 36793 официально установленных случаев COVID-19. Эксперты пояснили «Известиям», почему не надо бояться этих цифр и почему рост заболеваемости продолжится. А также рассказали, можно ли было избежать этого сценария. По их мнению, пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня. Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7−0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.

Динамика сохранится

Инфекционисты и вирусологи призывают не пугаться рейтингов и цифр заболеваемости. Когда говорят о числе заразившихся коронавирусом, нужно учитывать, что в него входят и бессимптомные вирусоносители. А статистика больше всего зависит от объема тестирования, пояснил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов%

Насколько я знаю, наша страна, занимает второе место в мире по количеству проведенных тестов.

Эксперты сходятся во мнении, что число заболевших COVID-19 надо оценивать не в сравнении с другими странами, а в пересчете на численность населения.

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— На 17 апреля у нас было примерно одинаковое количество выявленных случаев с Нидерландами и Канадой. Но это сравнение некорректное: там проживает всего 17 и 37 млн человек, а у нас 148 млн, — подчеркнул Иван Коновалов.

С ним согласен главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков, который считает, что в общемировом рейтинге Россия выглядит неплохо. В беседе с «Известиями» он также отметил, что ситуация распространения коронавируса, несмотря на прирост выявленных случаев, сейчас стабильна, в том числе в Москве. А вот в некоторых регионах — например, в Санкт-Петербурге — динамика более тревожная.

Ежедневный прирост заболеваемости в последние дни составляет примерно 15% в сутки: чуть больше по России, чуть меньше по Москве, уточнил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. И пока в столице эта динамика сохранится — по крайней мере еще 10−12 дней. В целом он считает, что введение пропускного режима в Москве, хоть и довольно мягкого, должно дать положительный результат.

Работа над ошибками

Источник: Агентство «Москва»

Избежать массовых заражений в нашей стране было невозможно — ни одно государство не смогло уйти от COVID-19, отметил Иван Коновалов.

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Все, что сделали в России по предупреждению распространения вируса, было адекватно. Введение карантина отсрочило коллапс в больницах, считает Евгений Тимаков. Проблема в том, что меры не исполнялись должным образом, в том числе самими гражданами, которые нарушали режим самоизоляции.

— Добавило число заболевших и то, что Россия не отменила полностью авиасообщение. Но это было практически невозможно, — сказал он «Известиям». — Инфекция все равно пришла бы в нашу страну, ну не в марте, так в мае. Этой участи мы не смогли бы избежать.

Росту заболеваемости способствовало то, что мы длительное время возвращали наших соотечественников из разных стран, согласился с коллегой руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, профессор Виктор Зуев:

У людей, которые прилетают на родину, широкий круг контактов: они идут по переходам, аэропортам, летят в самолетах, и их шансы заразиться и привезти сюда вирус очень большие.

Ужесточение передвижения людей происходит на основе устаревших данных и попыток моделирования ситуации в будущем, подчеркнул Иван Коновалов. Чтобы свести к минимуму распространение COVID-19, нужно было закрывать границы России с другими странами и между регионами тогда, когда не было ни одного случая. Но это обернулось бы социальными и экономическими потрясениями. Люди, не осознавая серьезности ситуации — ведь угрозы, нет, никто не заболел — нарушали бы режим изоляции, отметил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статистику заболеваемости ухудшают и некоторые управленческие решения, считает Виктор Зуев. Например, негативные последствия будут из-за столпотворения в московском метро 15 апреля, когда началась тотальная проверка пропусков.

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В беспорядочной толпе степень инфицирования может быть даже больше, чем в вагоне метро, подтвердил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Ограничения в общественном транспорте вводить нужно, но очень аккуратно.

По его мнению, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России могла бы развиваться по более благополучному сценарию. Но некоторые просчеты были допущены с самого начала эпидемии.

— В России напрасно не развернули сразу все мощности по разработкам и производству средств диагностики коронавируса, — сказал «Известиям» Сергей Нетесов. — А надо было сразу же активно подключать частные компании, потому что у них развернуто массовое роботизированное производство и ПЦР-, и ИФА-тест-систем.

По мнению ученого, такую же ошибку допустили в США, Италии и Испании, но они ее уже исправили, и их кривые заболеваемости пошли вниз:

Во-вторых, у нас не учли опасность бессимптомных носителей, а они вносят не меньший (если не больший) вклад в распространение вируса, чем ярко заболевшие.

В целом введенными в России мерами мы отодвинули и существенно «расплющили» пик динамики роста числа серьезно заболевших, добавил ученый. В результате появилось время на интенсивную модификацию системы здравоохранения, строительство дополнительных больниц. Но как минимум до конца месяца режим самоизоляции надо не просто сохранить, но ужесточить.

— Не исключено, что и май у нас будет непростой, — сказал Сергей Нетесов.

Нежелательная пятерка

Источник: Агентство «Москва»

Для того, чтобы регистрировать высокую заболеваемость, нужно иметь достаточно сильную медицинскую службу, которая сможет эти случаи выявлять, уверен Александр Лукашев.

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— Страны, где практически нет медицинской службы, могут не попасть даже в сотню по количеству выявленных случаев, но это не значит, что там нет заболеваемости. Я бы не стал заострять внимание на суммарном количестве случаев. Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов, — сказал он.

Пока, по мнению врача, эти показатели удается держать на очень низком уровне (0,7−0,8% случаев с летальным исходом), и благодаря эффективному выявлению легких случаев, и потому, что медицинские учреждения успели подготовиться.

— Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем-то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех, — сказал он.

Кривая заболеваемости продолжит ползти вверх, и сейчас это во многом обусловлено резким увеличением объемов диагностики, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— При этом сократилось и количество ложных результатов, поскольку к тестированию привлечены частные лаборатории с большой степенью автоматизации диагностических процедур, — сказал Сергей Нетесов. — Именно поэтому к концу следующей недели будут получены устойчивые данные по динамике количества зараженных.

Виктор Зуев считает, что в первую пятерку этого жуткого «рейтинга» Россия не попадет:

Все-таки, те меры, которые принимаются, и вся линия нашего поведения дают хороший результат. Люди стали более дисциплинированными, и об этом свидетельствует косвенный фактор — появилось огромное количество волонтеров, помогающим тем, кто находится в изоляции.

Главное сейчас, по мнению врача, — всеми силами и стараниями прервать передачу вируса от одного человека к другому, а достигается это соблюдением карантина, мерой известной еще со Средних веков.

Беспристрастная аналитика

Источник: Агентство «Москва»

Динамика распространения коронавируса в разных странах быстро меняется. Если в начале марта Россия по приросту новых случаев за сутки была на 40 месте, то 10 апреля она вошла в «топ-10». Через пять дней страна оказалась уже на шестом месте, практически ежедневно делая шаг наверх по лестнице эпидемии.

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По прогнозу российского аналитика Бориса Овчинникова, директора по исследованиям исследовательского агентства Data Insight, после ближайших выходных РФ может занять второе место в мире по ежедневному приросту общего количества зараженных.

— В странах, которые пока опережают Россию по общему количеству заразившихся, количество новых случаев стабилизировалось или даже сокращается, — у нас же каждый или почти каждый день количество новых кейсов растет, — рассказал Борис Овчинников. — Даже если исходить из того, что это будет не экспоненциальный, а линейный рост, к понедельнику или вторнику страна выйдет на 4,5−5 тыс. новых случаев в сутки.

Пока в официальной статистике нет никаких сигналов к тому, что ежедневный прирост стабилизируется на текущем уровне — около 4 тыс. человек в сутки.

В странах с большим количеством заразившихся — Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Иране, Турции — аналогичный показатель или колеблется в районе 4−5 тыс. в день, или уже существенно сократился.

Помимо непосредственного количества заболевших, аналитик предложил обратить внимание на темпы увеличения общего числа зараженных. Например, если усреднить статистику за период с 9 по 16 апреля, среднесуточный прирост к числу инфицированных в России составил 16,9%.

В то же время в странах, где намного больше само число зараженных, скорость роста количества выявленных носителей в среднем равна 4,6%, и нигде не поднимается выше 8,5%. Более высокими темпами прироста больных, чем в России, обладают только Белоруссия, Бангладеш и Джибути — около 20%, однако там общее число выявленных больных и количество новых кейсов в день в 7−60 раз меньше, чем в России.

Надежда есть

Источник: Агентство «Москва»

С точки зрения старшего научного сотрудника Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артура Каримова, стремительного роста все же можно будет избежать. Эпидемиологическая ситуация в России сейчас развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями.

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Напомним, что первый описывает ситуацию, когда никакие меры не принимаются — в этом случае число заболевших растет экспоненциально. Во втором — меры принимаются максимально жесткие (как в Китае) — тогда эпидемия постепенно затухает.

В первом случае болезнь получит максимально широкое распространение, во втором — есть шансы возвращения к нормальной жизни к концу июня, считает эксперт.

— В России принимаемые меры носят промежуточный характер — их не всегда достаточно для эффективного снижения числа новых больных. При этом мы наблюдаем не экспоненциальный рост, а субэкспоненциальный, что немного медленнее, — пояснил Артур Каримов. — Это означает, что пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня.

На ближайшее время, по его мнению, прогноз такой: в течение недели число зарегистрированных случаев будет расти, однако, скорее всего, не превысит 68−72 тыс. человек к 23 апреля.

Стоит помнить, говорит Артур Каримов, что помимо обнаруженных больных, в популяции существует еще большое количество «скрытых» носителей вируса, а инкубационный период SARS-2-CoV может длиться 14 дней. Поскольку именно скрытые носители выступают главной «движущей силой» пандемии, а их число определить невозможно. В этом сейчас заключается основная сложность моделирования и прогнозирования динамики вируса.

Также эксперт добавил, что возможность резко взлететь по лестнице эпидемии существует практически в любой момент. Стоит раньше времени ослабить принимаемые меры и позволить болезни неконтролируемо распространяться.

Материал подготовили Валерия Нодельман, Светлана Казанцева, Ольга Коленцова, Ярослава Костенко

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