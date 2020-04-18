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12:53 (мск), источник: РИА Новости

Онищенко ответил на заявления Лукашенко о российских тестах на COVID-19

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Несколько десятков различных тестов на COVID-19 уже применяются в РФ, со своей задачей они справляются, заявил в субботу РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, депутат ГД Геннадий Онищенко, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы ошибочных результатах тестов из РФ.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 259 317 +87 286
Скончалось154 694 +8 493
Выздоровело575 044 +20 812
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 18.04
Источник: РИА Новости

Ранее Лукашенко заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19 якобы часто дают ошибочные результаты.

«В России уже несколько десятков разных тестов, которые делаются у нас в стране, поэтому они пользуются быстро устаревающей информацией. Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают», — сказал Онищенко.

Депутат подчеркнул, что если бы они не работали, Россия бы сама сняла их с эксплуатации, не дожидаясь, когда «великий эскулап» Лукашенко подскажет это.

Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема.
Геннадий Онищенко
бывший главный санитарный врач РФ, депутат ГД
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Во время загрузки произошла ошибка.
13:01 (мск)© Ньюстюб
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