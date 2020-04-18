Онищенко ответил на заявления Лукашенко о российских тестах на COVID-19

Ранее Лукашенко заявил, что российские
«В России уже несколько десятков разных тестов, которые делаются у нас в стране, поэтому они пользуются быстро устаревающей информацией.
Депутат подчеркнул, что если бы они не работали, Россия бы сама сняла их с эксплуатации, не дожидаясь, когда «великий эскулап» Лукашенко подскажет это.
Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема.