Покончит ли Covid-19 с рукопожатиями навсегда?

Но чем заменить рукопожатие и легко ли будет от него отказаться?
Соединенные Штаты стали страной, которую пандемия коронавируса ударила больнее других — и по числу зараженных, и по количеству смертей.
Американцы сидят по домам, стараясь избежать физического контакта. Они следуют советам таких общественных деятелей, как Энтони Фаучи (ученый-медик, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний).
Фаучи — ключевая фигура в выработке антивирусной стратегии США. На прошлой неделе он сказал в интервью Wall Street Journal:
Если честно, не думаю, что мы должны вообще
когда-нибудьснова начать пожимать друг другу руки.
Если к совету ученого прислушаются в массовом порядке, то это будет означать глубокие изменения в человеческом поведении. В конце концов, рукопожатие
Однако пандемия Covid-19 стала причиной того, что целесообразность многих наших старых привычек подвергается сомнению.
«Когда вы протягиваете руку, вы протягиваете биологическое оружие», — настаивает Грегори Поланд, специалист по инфекционным заболеваниям клиники Мэйо, одного из крупнейших институтов медицинских исследований в США.
Но сможем ли мы избавиться от того, что стало буквально неотъемлемой частью нашей жизни? Вспомним, с каким трудом мы привыкали к социальному дистанцированию (а многие до сих пор не привыкли).
Отомрет ли привычка пожимать руки при встрече? И если да, что ее заменит?
Изображения людей, демонстрирующих друг другу раскрытые ладони, пришли к нам из древнего Египта, Месопотамии и древней Греции — это было знаком доверия к тому, с кем вы встретились..
Каменные барельефы Вавилона, эпопеи Гомера — везде можно наткнуться на протягивающих друг другу руки героев.
Рукопожатие занимало важное место в древнегреческом и древнеримском искусстве, передавая интимность чувств и связанность между людьми.
Применялось оно и при вступлении в брак, и при встрече правящих персон, и в других ситуациях, когда надо было показать: работаем вместе, скрепляем наши отношения.
А что сегодня?
«Даже если рукопожатие сейчас и не применяется для того, чтобы выяснить, вооружен ли ваш собеседник, оно
В контексте бизнеса это очень важный сигнал — ведь на деловых встречах, от которых зависит многое, вы часто сталкиваетесь с совершенно незнакомыми людьми.
Ее исследование показало, что люди больше настроены на последующее сотрудничество с теми, кто в начале переговоров протягивает им руку. Это расценивается как настрой на взаимное доверие и будущее сотрудничество.
Недаром этот символ демонстрируется на групповых фотографиях лидеров государств во время саммитов Большой двадцатки.
Конечно, рукопожатия не везде стали стандартом. В таких странах, как Япония, избегают и пожимания рук, и объятий, предпочитая не связанные с физическим контактом поклоны.
А в некоторых странах Европы (в частности, в Италии и Франции) за рукопожатием часто следует двойной или тройной поцелуй, точнее — прикосновение щеками (еще одна традиция, которая вызывает тревогу в эпоху коронавируса).
Но общество меняется — и меняются его ритуалы.
«Черная смерть» (чума, выкосившая чуть ли не половину населения средневековой Европы) на многие века заставила французов отказаться от поцелуев при встрече — может быть, и рукопожатие ждет та же участь?
Чиновникам от здравоохранения было непросто убедить некоторых людей соблюдать социальное дистанцирование, не говоря уже о том, чтобы заставить их прекратить обмениваться рукопожатиями.
Даже специалисты по инфекционным болезням признают, что физические контакты для людей — вещь вполне естественная.
«Посмотрите на приматов, — предлагает Поланд. — Их общение включает в себя прикосновения и тесные контакты. Они не жмут друг другу руку, но прикасаются к плечу, гладят, перебирают шерсть друг другу». Этим они словно говорят: «Я показываю тебе, что хочу наладить с тобой контакт».
Тизиана Кашиаро, профессор организационного поведения Торонтского университета (Канада), говорит, что рукопожатия очень естественны для нас, когда мы хотим установить доверительные отношения друг с другом, и призыв Фаучи идет с этим вразрез.
Однако она понимает: Фаучи беспокоится о безопасности людей. Кашиаро считает, что после того, как пандемия закончится, многие из нас будут опасаться жать друг другу руки, по крайней мере в течение некоторого времени. «Контузия от пандемии сразу не пройдет», — говорит она.
Поланд с этим согласен: «Чтобы наши культурные привычки изменились, нужно
В своем исследовании она убедилась, что когда
В США, где Фаучи предложил отказаться от пожимания рук, часть людей уже следует его совету, а ведущие специалисты страны по этикету уже предлагают вместо рукопожатия говорить: «Очень приятно с вами познакомиться, но я следую требованиям санитарии и гигиены».
Думаю, что со временем будет возможно заменить рукопожатие
каким-тодругим ритуалом приветствия друг друга, несущим тот же посыл.
Эксперты сходятся на том, что важно не само рукопожатие, а то послание, которое оно несет. В конце концов, альтернативы существовали всегда — от поклонов до потирания носами.
Поланд предлагает использовать легкий дружелюбный наклон головы, отмечая, что прикосновение локтями — тоже вполне в духе времени, хотя и выглядит несколько неуклюже.
Он также подчеркивает, что поверхности, к которым люди часто прикасаются (например, дверные ручки и прилавки), обычно загрязнены микрочастицами фекалий, поэтому соблюдение правил гигиены в туалете будет куда лучшим долгосрочным решением, чем отказ от рукопожатий.
Тем не менее, рано или поздно рукопожатия выйдут из употребления — независимо от того, как будет развиваться пандемия.
«Сегодня язык бизнеса — английский. Так что в деловых кругах рукопожатие — своего рода договоренность», — говорит Канина Бланшар, профессор и преподаватель делового общения в Университете Западного Онтарио (Канада).
«Но если взглянуть на это с точки зрения математики, в Китае, в Индии половина населения всей планеты далеко не всегда жмет друг другу руки, у них — другие, более привычные для них способы приветствовать друг друга. Вот и посчитайте».
В мире бизнеса Китай, Индия и Ближний Восток становятся все более влиятельны, так что обычаи этих культур вполне могут стать новой нормой, подчеркивает Бланшар.
Несмотря на то, что человечество порой сталкивается с кризисами, подобными Covid-19, нам все равно нужен человеческий контакт —
«Вы адаптируетесь, — говорит Бланшар. — Я не хочу сказать, что мне понравится, если рукопожатия уйдут в прошлое, но я не вижу в этом проблемы».
Мы, люди, чрезвычайно умело приспосабливаемся, если в обществе возникает такая нужда.
Брайэн Лафкин, BBC Worklife