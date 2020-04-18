Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Скромнее будемДоход мечты россиян на карантине рекордно снизился
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
14:18 (мск), источник: ТАСС

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

ТАСС, 18 апреля — За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня.

Источник: AFP 2020

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прямую трансляцию из храма ведет телеканал НТВ.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.

Читайте также
Как Запад отпраздновал Пасху: фото из соцсетей

В этом году в связи с пандемией коронавируса схождение огня произошло с ограниченным количеством священнослужителей и при отсутствии паломников, которые традиционно приезжают из многих стран. После схождения огня представители Греческой православной церкви доставят его к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Затем делегации доставят огонь из Иерусалима в аэропорт Бен-Гурион, где его передадут представителям соответствующих стран.

В Россию частицу Благодатного огня доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в субботу в Тель-Авив по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж доставит его в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

Читайте также
 Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
В России за сутки выявлено более 4700 больных коронавирусом
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Онищенко ответил на слова Лукашенко о тестах на COVID-19
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в мае
В Москве продлили введенные из-за коронавируса ограничения
Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID
Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку
Здоровье
Чем опасны комнатные растения Однажды в офисе затеяли перестановку, и часть цветов в горшках перекочевала на стеллаж рядом с моим столом.
Hi-Tech
Пользователи жалуются на нечто странное в «Сбербанк Онлайн» В банке заявляют, что это старые номера клиентов, но клиенты не согласны
Горячие темы на Авто
Не молчите -- 149
Позитивная 124
Симптомы )) 105
Почему на разводки мошенников 94
Кино
Хаматову удивила критика за роль Зулейхи Актриса рассказала о нападках в свою сторону из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Такой день рождения на карантине запомнится на всю жизнь (фото) Самоизоляция – не повод отказываться от главного праздника детства.
Леди
Мария Порошина удивила неожиданной сменой имиджа Актриса восхитила поклонников молодостью и красотой.
Новости партнеров
С Гарри хватит: принц сделал заявление
Стало известно, когда россияне выйдут из карантина и начнут путешествовать
Принц Гарри устал и сказал, что с него хватит
Россиянам сказали, когда закончится COVID-19 и возобновятся путешествия
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь