Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что президент сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево.
На вопрос, планирует ли президент связаться с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом по случаю праздника Пасхи, Песков ответил: «Разумеется, президент и патриарх обменяются поздравлениями по случаю Пасхи».
Путин много лет подряд посещал пасхальные богослужения в Храме Христа Спасителя. Единственный раз, когда президент не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ в Москве, был в 2003 году. Тогда президент РФ находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.
Ранее патриарх Кирилл рекомендовал верующим воздержаться от посещения храмов на Пасху и смотреть богослужения по телевизору, соблюдая таким образом предписания властей, введенные для борьбы с коронавирусом.
Пасхальное богослужение из Храма Христа Спасителя будет по традиции транслироваться по ТВ.