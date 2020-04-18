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20:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 18 апреля

Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших коронавирусной инфекцией, россиянам продлили срок действия паспортов и водительских прав, а рукопожатия могут навсегда уйти в прошлое.

Коронавирус COVID-19
20:52 (мск)Эксперты оценили точность тестов на коронавирус в 70%
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 293 644 +78 783
Скончалось157 400 +6 452
Выздоровело583 783 +19 258
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:38 MSK, 18.04
Источник: РИА "Новости"

Как коронавирус распространился по России

За последние сутки в России зарегистрировано 4 785 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 79 регионах. Накануне прирост составил 4 070 человек. Общее количество заразившихся достигло 36 793 человек. За день умерли 40 человек, выздоровели 467.

Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших

Россия вышла на 10-е место по общему числу заболевших коронавирусом, потеснив с него Бельгию. Но эксперты объясняют, что бояться этих цифр не надо. Ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, а она в стране сейчас невысока.

Источник: РИА "Новости"

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

В Москве продлили ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Весь апрель в городе не будет работать большинство предприятий. Также сохраняется обязательное использование цифровых пропусков. Рассказываем, как правильно их получить.

Продлен срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений

Документы, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно, будут считаться действительными. А 14-летние россияне, которые не успели получить паспорта, в качестве удостоверения личности смогут использовать свидетельство о рождении или заграничный паспорт.

Источник: AFP 2020

Работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу

Президент Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение в России иностранцев и лиц без гражданства в условиях пандемии коронавируса. Сроки их временного пребывания продлены.

Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

Розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями признали отраслями, пострадавшими от коронавируса. В перечень пострадавших от пандемии отраслей также вошли розничная торговля бытовыми изделиями в специализированных магазинах, розничная торговля автомобильными деталями, мотоциклами и другими транспортными средствами. Также правительство включило в этот список деятельность музеев и зоопарков.

«Большей катастрофы в моей жизни и в моем бизнесе не было»

Из-за пандемии коронавируса малый и средний бизнес практически лишился прибыли и остался один на один с зарплатными, арендными и налоговыми обязательствами. Многие были вынуждены полностью остановить свою работу на неопределенный срок. СМИ узнали, как бизнесмены выживают в период карантина и что делают со своими сотрудниками.

Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID-19

Чтобы извлечь уроки из пандемии коронавируса, мир должен стать менее проницаемым, то есть государства должны иметь право вводить дополнительные меры контроля в «суперраспространителях» болезней, заявил американский экономист, автор книги и теории «черного лебедя» Нассим Талеб.

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Елизавета II отменила салют в свою честь как неуместный во время пандемии

За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу. Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Салют в честь монарха звучит ежегодно и является неотъемлемой частью праздничных мероприятий. Однако официально день рождения монарха отмечается в качестве национального праздника в Великобритании во вторую субботу июня. Почему два дня рождения? Эта традиция восходит к временам Георга Второго и обязана своим появлением вечной проблеме дождливой британской погоды.

Ученые пытаются объяснить положительные тесты вылечившихся от COVID-19

В Южной Корее тесты по меньшей мере 163 человек, выздоровевших после перенесенного коронавируса, снова дали положительный результате на наличие COVID-19. На данный момент самым вероятным объяснением эксперты считают тот факт, что сверхчувствительные тест-системы выявляют остатки вируса в организме переболевшего им человека. Однако существуют и предположения, что речь идет об ошибках в тестировании или же о том, что вирус восстановился в организме.

Источник: AP 2020

Покончит ли COVID-19 с рукопожатиями навсегда?

Рукопожатие было с нами на протяжении столетий, однако теперь специалисты в области здравоохранения призывают нас пересмотреть привычный ритуал приветствия — для нашей же безопасности. Но чем заменить рукопожатие и легко ли будет от него отказаться?

Коронавирус породил новую экологическую проблему

Во время пандемии коронавируса COVID-19 защитные маски и перчатки стали ежедневной реальностью для людей во всем мире, что привело к проблеме утилизации этих средств защиты. Выброшенные маски и перчатки несут двойную угрозу, говорят специалисты.

Анна Лысенко

Справка
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