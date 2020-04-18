Коронавирус COVID-19: главные события 18 апреля

За последние сутки в России зарегистрировано 4 785 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 79 регионах. Накануне прирост составил 4 070 человек. Общее количество заразившихся достигло 36 793 человек. За день умерли 40 человек, выздоровели 467.
Россия вышла на 10-е место по общему числу заболевших коронавирусом, потеснив с него Бельгию. Но эксперты объясняют, что бояться этих цифр не надо. Ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, а она в стране сейчас невысока.
В Москве продлили ограничения, введенные
Документы, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно, будут считаться действительными. А 14-летние россияне, которые не успели получить паспорта, в качестве удостоверения личности смогут использовать свидетельство о рождении или заграничный паспорт.
Президент Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение в России иностранцев и лиц без гражданства в условиях пандемии коронавируса. Сроки их временного пребывания продлены.
Розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями признали отраслями, пострадавшими от коронавируса. В перечень пострадавших от пандемии отраслей также вошли розничная торговля бытовыми изделиями в специализированных магазинах, розничная торговля автомобильными деталями, мотоциклами и другими транспортными средствами. Также правительство включило в этот список деятельность музеев и зоопарков.
Чтобы извлечь уроки из пандемии коронавируса, мир должен стать менее проницаемым, то есть государства должны иметь право вводить дополнительные меры контроля в «суперраспространителях» болезней, заявил американский экономист, автор книги и теории «черного лебедя» Нассим Талеб.
За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу. Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Салют в честь монарха звучит ежегодно и является неотъемлемой частью праздничных мероприятий. Однако официально день рождения монарха отмечается в качестве национального праздника в Великобритании во вторую субботу июня. Почему два дня рождения? Эта традиция восходит к временам Георга Второго и обязана своим появлением вечной проблеме дождливой британской погоды.
В Южной Корее тесты по меньшей мере 163 человек, выздоровевших после перенесенного коронавируса, снова дали положительный результате на наличие COVID-19. На данный момент самым вероятным объяснением эксперты считают тот факт, что сверхчувствительные
Рукопожатие было с нами на протяжении столетий, однако теперь специалисты в области здравоохранения призывают нас пересмотреть привычный ритуал приветствия — для нашей же безопасности. Но чем заменить рукопожатие и легко ли будет от него отказаться?
Во время пандемии коронавируса COVID-19 защитные маски и перчатки стали ежедневной реальностью для людей во всем мире, что привело к проблеме утилизации этих средств защиты. Выброшенные маски и перчатки несут двойную угрозу, говорят специалисты.
Анна Лысенко