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18:38 (мск), источник: Известия

Минздрав одобрил использование «Гидроксихлорохина» в лечении COVID-19

Препятствий к использованию ввезенного в Россию незарегистрированного китайского препарата для лечения коронавируса под названием «Гидроксихлорохин» нет. Об этом в субботу, 18 апреля, заявили в Минздраве РФ.

Коронавирус COVID-19
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Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 273 986 +85 792
Скончалось156 076 +8 444
Выздоровело579 155 +22 421
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 18.04
Источник: Известия

«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

16 апреля правительство России поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии использовать китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронавируса.

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Препарат поставлен в РФ из Китая на безвозмездной основе компанией «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко». Мониторинг эффективности и безопасности данного препарата поручено вести Росздравнадзору.

«Гидроксихлорохин» — противомалярийный препарат, вызывающий гибель эритроцитарных форм всех видов плазмодиев. Обладает иммунодепрессивной и некоторой противовоспалительной активностью.

9 апреля Минздрав порекомендовал россиянам применять «Гидроксихлорохин» и «Мефлохин» после контакта с заразившимися коронавирусом SARS-CoV-2. Эти лекарства рекомендованы для профилактики заболевания у лиц, которые находятся в очаге заражения.

В России за минувшие сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 18 апреля, общее число зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3057 вылечились.

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