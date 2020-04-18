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19:41 (мск), источник: Интерфакс

Ученые попытались объяснить положительные тесты вылечившихся от COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — В Южной Корее тесты по меньшей мере 163 человек, выздоровевших после перенесенного коронавируса, снова дали положительный результате на наличие COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 284 018 +87 909
Скончалось156 901 +7 877
Выздоровело581 515 +21 338
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 18.04
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает CNN, аналогичные случаи были зарегистрированы в Китае, но по нему нет точных данных.

В Южной Корее таких случаев относительно немного — только у 2,1% из 7 829 снова выявили вирус после выздоровления. Однако неизвестно, сколько всего из поправившихся были протестированы.

В Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) отмечают, что нет данных о том, что такие пациенты заразны для окружающих.

Тем не менее лицам, которых признали вылечившимися от COVID-19, рекомендовано провести еще две недели в самоизоляции.
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Если сидишь дома

На данный момент самым вероятным объяснением эксперты считают тот факт, что сверхчувствительные тест-системы выявляют остатки вируса в организме переболевшего им человека.

Эту версию разделяют некоторые ученые в Китае, пишет CNN. Однако существуют и предположения, что речь идет об ошибках в тестировании или же о том, что вирус восстановился в организме.

В связи с повторными положительными тестами встает вопрос об антителах. Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, комментируя эту тему, ответила, что в природе вообще сложно что-либо признавать невозможным. По ее словам, есть свидетельства того, что у выздоровевших людей формируются антитела к COVID-19, но всегда есть исключения, когда такие антитела не образуются.

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