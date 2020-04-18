Ученые попытались объяснить положительные тесты вылечившихся от COVID-19

Как сообщает CNN, аналогичные случаи были зарегистрированы в Китае, но по нему нет точных данных.
В Южной Корее таких случаев относительно немного — только у 2,1% из 7 829 снова выявили вирус после выздоровления. Однако неизвестно, сколько всего из поправившихся были протестированы.
В Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) отмечают, что нет данных о том, что такие пациенты заразны для окружающих.
На данный момент самым вероятным объяснением эксперты считают тот факт, что сверхчувствительные
Эту версию разделяют некоторые ученые в Китае, пишет CNN. Однако существуют и предположения, что речь идет об ошибках в тестировании или же о том, что вирус восстановился в организме.
В связи с повторными положительными тестами встает вопрос об антителах. Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, комментируя эту тему, ответила, что в природе вообще сложно