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20:52 (мск), источник: Интерфакс

Эксперты оценили точность тестов на коронавирус в 70%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Существующие тесты на выявление коронавируса далеки от совершенства и дают ложный отрицательный результат примерно в 30% случаев, считает представитель центра общей медицины Католического университета города Лёвен Патрик Ванкрункелсвен.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 293 644 +78 783
Скончалось157 400 +6 452
Выздоровело583 783 +19 258
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:38 MSK, 18.04
Источник: Агентство «Москва»

«Есть многочисленные причины, по которым тест может быть ложно отрицательным: недостаточное количество вируса в назальной пробе, качество и момент взятия пробы, условия транспортировки и погрешность ошибки самого теста. То есть, тест не всегда заслуживает доверия», — заявил эксперт в сообщении, опубликованном на сайте Бельгийского центра доказательной медицины.

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Точных цифр нет, но осторожные оценки говорят о том, что среди всех инфицированных, прошедших через тесты, только 70% показывают положительный результат, а в других случаях дается некорректный результат об отсутствии заражения, отметил Ванкрункелсвен.

Специалист считает, что тесты полезны для общей эпидемиологической оценки распространения вируса и развития эпидемии, но их практическое значение на индивидуальном уровне ограничено.

Ванкрункелсвен добавил, что нынешние тесты, которые используются в домах престарелых и других социальных учреждениях Бельгии, дают искаженное представление о ситуации и внушают ложное чувство защищенности.

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Источник:©Аргументы и факты
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