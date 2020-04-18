20:15 (мск), источник: РИА Новости
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спецборт с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного.
Теперь святыню доставят на патриаршую службу в храме Христа Спасителя.
Впервые почти за тысячу лет торжественная церемония появления Благодатного огня в храме Гроба Господня прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
Делегации Фонда Андрея Первозванного лампаду со святыней в аэропорту «Бен-Гурион» передал российский посол в Израиле Анатолий Викторов.
При этом Благодатный огонь в этом году решили не встречать массово в Москве
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.