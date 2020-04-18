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12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
20:15 (мск), источник: РИА Новости

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спецборт с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного.

Источник: Reuters

Теперь святыню доставят на патриаршую службу в храме Христа Спасителя.

Впервые почти за тысячу лет торжественная церемония появления Благодатного огня в храме Гроба Господня прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

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Делегации Фонда Андрея Первозванного лампаду со святыней в аэропорту «Бен-Гурион» передал российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

При этом Благодатный огонь в этом году решили не встречать массово в Москве из-за режима самоизоляции.

Однако в Фонде пообещали, что святыню раздадут верующим, когда столичные власти снимут установленные ранее ограничения.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.

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