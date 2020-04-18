В штате Нью-Йорк разрешат вступать в брак по видеосвязи

«Сегодня мы подпишем указ, который позволит людям в удаленном режиме получать свидетельства о браке, а канцелярским служащим — проводить церемонии бракосочетания по видеосвязи», — заявила секретарь губернатора штата Мелисса ДеРосса. «Когда дело касается брака, не может быть никаких оправданий», — добавил Куомо.
При этом он подчеркнул, что с начала распространения COVID-19 в штате выросло число разводов, в то время как цифры по заключенным бракам несколько снизились. Губернатор, однако, не привел точных данных по этим показателям.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, к настоящему моменту в штате