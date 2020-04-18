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22:14 (мск), источник: ТАСС

В штате Нью-Йорк разрешат вступать в брак по видеосвязи

Губернатор Эндрю Куомо подчеркнул, что с начала распространения коронавируса в штате выросло число разводов, в то время как браков стало заключаться меньше.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:37 MSK, 18.04
Источник: AFP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Власти американского штата Нью-Йорк разрешат его жителям вступать в брак в удаленном режиме по видеосвязи в условиях пандемии нового коронавируса. С таким заявлением выступил в субботу губернатор Эндрю Куомо на встрече с журналистами, трансляция которой велась на его сайте.

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«Сегодня мы подпишем указ, который позволит людям в удаленном режиме получать свидетельства о браке, а канцелярским служащим — проводить церемонии бракосочетания по видеосвязи», — заявила секретарь губернатора штата Мелисса ДеРосса. «Когда дело касается брака, не может быть никаких оправданий», — добавил Куомо.

При этом он подчеркнул, что с начала распространения COVID-19 в штате выросло число разводов, в то время как цифры по заключенным бракам несколько снизились. Губернатор, однако, не привел точных данных по этим показателям.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, к настоящему моменту в штате Нью-Йорк от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли 17 131 человек. Заражены более 235 тыс. человек.

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