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23:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: британские звезды устраивают большой онлайн-концерт

Более 100 мировых звезд музыкантов, включая легендарную группу Роллинг Стоунз, Леди Гагу и Элтона Джона, в субботу вечером принимают участие в онлайн-трансляции восьмичасового музыкального марафона под названием «Один мир: вместе дома».

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РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 300 874 +84 646
Скончалось158 422 +7 416
Выздоровело589 576 +23 712
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:37 MSK, 18.04
Источник: AFP 2020

Музыканты исполнят свои хиты каждый у себя дома в прямом онлайн-эфире. Концерт посвящен ситуации, в которой оказалось все население планеты, вынужденное оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Инициатива проведения марафона принадлежит движению Global Citizen («Гражданин мира») и Всемирной организации здравоохранения. Как сообщается, Леди Гага выступила одним из организаторов проекта.

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«Хотя прямо сейчас мы все разделены, но именно в эти дни единение важно как никогда», — говорится в заявлении Global Citizen.

Между музыкальными номерами зрителям будут рассказаны настоящие истории врачей и медсестер, борющихся с эпидемией в больницах разных стран.

Благотворительный сбор от концерта будет передан специальному фонду по борьбе с Covid-19 при ВОЗ. При этом Леди Гага подчеркнула, что главной целью марафона является не сбор средств, а демонстрация солидарности через музыку.

Среди исполнителей также будут Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Крис Мартин, Фаррелл Уильямс, Рита Ора, Сэм Смит, Билли Айлиш и Пол Маккартни. Проведут шоу звезды американского телевидения Стивен Колбер, Джимми Киммел и Джимми Фэллон.

Шоу началось в субботу в 19:00 по Лондону (21:00 по Москве), а в воскресенье в 01:00 (03:00 по Москве), состоится двухчасовая прямая телевизионная трансляция основного концерта.

Транслировать это событие будут крупнейшие стриминговые сервисы планеты, а также соцсети.

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