Скрытые симптомы

17 апреля власти Китая признали: данные о числе погибших в городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, были неполными. Жертв коронавирусной инфекции оказалось на 40 процентов больше, чем говорилось ранее. Кроме того, появились вопросы и относительно происхождения вируса. В связи с этим у мирового сообщества возникает резонный вопрос: о чем еще недоговаривают в Пекине и можно ли теперь верить тому, что китайские специалисты говорили о коронавирусе?
Что означают все эти недомолвки и как они могут повлиять на ход пандемии — в материале «Ленты.ру».
«Давайте не будем столь наивны, чтобы говорить, что они куда лучше с этим справились. Явно происходили вещи, о которых мы ничего не знаем», — заявил французский президент Эммануэль Макрон, рассуждая о китайской стратегии борьбы с коронавирусом.
Во Франции к 17 апреля SARS-CoV-2 выявили 147 тысяч человек — почти в два раза больше китайских 83 тысяч. При этом во Франции скончались около 18 тысяч человек: то есть на каждого из 4,6 тысячи умерших в Китае приходится около четырех летальных исходов во Франции.
Все это верно, если верить официальной статистике Пекина. Недоверие к ней, однако, оказалось как минимум частично оправдано. 17 апреля выяснилось, что в городе Ухань, где изначально зафиксировали вспышку коронавируса, умерли в полтора раза больше зараженных, чем сообщалось раньше: неучтенными оказались 1290 покойников. Обновились данные и по числу инфицированных, правда, их китайское государство считало более внимательно, поэтому от статистики ускользнули лишь чуть более 300 человек.
За два дня до этого вскрылась и другая неточность: оказалось, что так и не было прояснено число бессимптомных переносчиков коронавируса нового типа. Исследования, которые проводились в Китае в последние недели, показали: большинство зараженных переносят заболевание без каких бы то ни было видимых симптомов. Лишь у 19 процентов инфицированных (у 1,2 тысячи из более чем 6 тысяч участвовавших в исследовании) впоследствии обнаружились симптомы, при этом передавать вирус окружающим такие пациенты могут до четырех недель.
Эти данные могут быть подтверждением того, о чем сообщали еще в марте и даже в феврале: число китайцев, перенесших коронавирус, сильно занижено в государственной статистике.
Для медиков не новость, что большинство зараженных может даже не почувствовать, что переболели COVID-19: сингапурские исследователи говорили о 50−70 процентах бессимптомных переносчиков, российские власти сообщали о 45−50 процентах. Но статистические модели, по которым страны мира планировали свои действия по борьбе с эпидемией, учитывали именно китайские данные — а теперь доверия к ним стало меньше.
«Вы действительно верите в такие цифры в такой большой стране, как Китай, и в то, что они точно установили и число смертей, и число случаев?
Американская разведка, в свою очередь, в начале апреля сообщила, что Китай занижает статистику. В то же время телеканал FOX News со всей серьезностью рассказал о том, что еще недавно было лишь очередной конспирологической теорией: первый заразившийся SARS-CoV-2 человек якобы работал в Уханьском институте вирусологии, но во время научных экспериментов
Китай не оставил подобные выпады без ответа и достаточно жестко заявил: утверждения о китайском происхождении вируса не имеют никаких фактических оснований, и в ситуации глобальной пандемии важно не использовать угрозу в политических целях, а сплотиться против нее. В Пекине также указали на то, что страна ведет себя порядочно и делает прозрачной для остального мира свою статистику. Однако теперь данные пришлось пересмотреть, а подозрения в искусственном происхождении вируса кажутся более обоснованными, чем ранее.
Доверие людей не слишком просто вернуть — в этом в свое время убедилось советское руководство, попытавшись скрыть катастрофу на Чернобыльской АЭС. И его идеологические наследники, китайские коммунисты, дали много поводов себе не верить: чего стоит одна лишь бойня на площади Тяньаньмэнь, которую в китайском обществе до сих пор упоминать запрещено.
Но и конкретно в истории с коронавирусом КНР уже проявила себя как истинно авторитарная держава. Так, сообщившему об угрозе новой волны эпидемии врачу приказали молчать,
Уже три недели подряд Китай сообщает о резком снижении числа как новых случаев, так и смертельных исходов: 7 апреля в стране впервые не было зафиксировано ни одной смерти от связанных с COVID-19 причин. Другие страны — включая и Россию — вслед за Всемирной организацией здравоохранения принимают на веру китайские данные и ищут способы повторить успех Пекина в борьбе с эпидемией.
И в том случае, если исходящая от Китая информация действительно изобилует неточностями и пробелами, Пекин вряд ли сможет укрепить свои позиции в мире и показать пример остальному человечеству, как предрекали до того. Напротив, он окажется парией и, возможно, виновником многих тысяч смертей. Причем смотреть на то, насколько умышленными были эти неточности, конечно же, не будут.
Впрочем, вызывают вопросы не только китайские данные, но и статистика других государств. И речь здесь не только о России, Иране и КНДР, которых американская разведка заодно с Китаем подозревает в манипуляциях со статистикой. К примеру, власти Чили в начале апреля неожиданно сообщили, что с определенного момента причисляли умерших от COVID-19 к вылечившимся. Объяснили они такую странность тем, что скончавшиеся более не заразны.
Социолог и специалист по статистике смертности из Университета Техаса Марк Хэйворд (Mark Hayward) рассказал, что и американские официальные данные — лишь верхушка айсберга. По его словам, с усовершенствованием тестирования и сбора данных наверняка откроется правда о том, сколько жизней в действительности унесла пандемия.
Пока страны взаимно закидывают друг друга с обвинениями, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС призвал мир сплотиться и не враждовать. По его словам, эпидемия — это «война вирусов против людей», и выиграть ее можно, лишь отбросив политику. Но, даже призывая к мировому сотрудничеству, дипломат не преминул уколоть недругов и красочно расписать все теории о том, что COVID-19 мог появиться где угодно в мире, а не в самом Ухане.
Стоит отметить, что оптимисты видят в пандемии потенциал для всемирного объединения, к которому призывает китайский посол. Однако лишь одному участнику этого хрупкого единства достаточно допустить ошибку, чтобы борьба в стане единомышленников возобновилась с новой силой и с применением всевозможных хитростей. По словам дипломата, со временем наука поможет сделать все тайное явным. Это, безусловно, так, но фактически значит лишь одно: в выигрыше останутся те, кто ничего не скрывал с самого начала.
Степан Костецкий