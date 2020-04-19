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00:20 (мск), источник: ТАСС

Писатель и журналист Александр Кабаков умер в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков умер в субботу в Москве на 77-м году жизни. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный редактор журнала «Русский пионер», журналист Андрей Колесников.

Источник: РИА "Новости"

«Александр Кабаков умер в субботу в 22:40 в московской больнице», — сказал Колесников.

Александр Абрамович Кабаков родился 22 октября 1943 года. С 1972 года Кабаков профессионально занимался журналистикой, работал корреспондентом газеты «Гудок», заместителем главного редактора «Московских новостей», специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсант», обозревателем «Столичной вечерней газеты», заместителем главного редактора журнала «Новый очевидец».

В 1975 году начал писать юмористические рассказы, а в 1988-м написал роман «Невозвращенец», который был опубликован годом позднее. По произведениям Кабакова сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец». Кабаков также известен как автор произведений «Заведомо ложные измышления», «Ударом на удар», «Сочинитель», «Похождения настоящего мужчины», «Самозванец», «Последний герой», «Московские сказки», «Подход Кристаповича», «Путешествия экстраполятора и другие сказки», «Считается побег», «Беглец» и других.

Книги Кабакова изданы в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Китае и многих других странах. Кабаков — лауреат престижной литературной премии «Большая книга» за его роман «Все поправимо».

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