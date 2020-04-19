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01:06 (мск), источник: Известия

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан со Светлым праздником Пасхи. Обращение российского лидера к россиянам опубликовано 19 апреля на сайте Кремля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:40 MSK, 19.04
Источник: Reuters

Путин отметил, что праздник Воскресения Христова наполняет сердца людей радостью, надеждой и верой во всепобеждающую силу жизни, торжество добра и справедливости.

«Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжёлых испытаний», — говорится в заявлении президента.

Глава государства указал, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии стараются укрепить духовные и нравственные основы общества, созидательно участвуют в воспитании нового поколения и упрочнении института семьи.

Путин отметил большую работу христианских организаций, направленную на благотворительность и помощь ближним.

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«В этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил российский лидер.

Поздравил россиян и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ходе телеобращения он пожелал верующим, чтобы захлестнувшая мир пандемия поскорее прекратилась и не унесла больше человеческих жизней.

«Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим светлым Христовым Воскресением. Желаю помощи божией, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила», — сказал патриарх.

12 апреля в РПЦ приняли решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за распространения коронавируса. Патриарх Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

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