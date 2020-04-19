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14:18 (мск), источник: ТАСС

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют замачивать на 10−15 минут в воде купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы для профилактики распространения коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 19.04

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10−15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Специалисты советуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.

В институте напомнили, что, придя с улицы домой, нужно сразу же вымыть руки и только потом разбирать покупки. «Продукты в твердой упаковке — пластиковой, металлической или стеклянной — надо помыть с мылом», — советуют эксперты. Перед выкладкой продуктов стоит протереть кухонные поверхности.

Кроме того, специалисты рекомендуют проводить чистку и регулярную дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев и гаджетов, используя бытовые моющие средства, которые также удаляют вирусы.

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