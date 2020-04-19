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09:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости

Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 330 259 +80 542
Скончалось160 917 +6 646
Выздоровело598 228 +27 932
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:38 MSK, 19.04
Источник: Reuters

По ее словам, по итогам 2020 года статистика смертности и рождаемости преподнесет специалистам ряд сюрпризов. Демограф выразила обеспокоенность из-за роста потребления алкоголя. «Многие закупают спирт для дезинфекции и далеко не все его используют по назначению», — пояснила она.

Как отметила Халтурина, в случае роста от алкогольной смертности перекроются положительные эффекты от карантина. «И мы закончим год с более высокой смертностью, чем обычно», — предупредила она.

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Однако в продолжительном карантине есть и положительный момент. По ее мнению, после самоизоляции можно ждать всплеск рождаемости. Специалист указала, что, как правило, в течение первого года после карантина часто наблюдается некоторый всплеск рождаемости. При этом зачатие происходит не во время бедствия, а несколько позже. «Может быть, люди начинают переосмыслять жизнь и возвращаются к вечным ценностям», — объяснила демограф.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко объяснил россиянам опасность лечения коронавируса алкоголем. По его словам, злоупотребление алкоголем во время болезни может привести к ситуациям, когда человек поступает в больницу слишком поздно и спасти его нельзя.

По состоянию на 19 апреля, в России зафиксировано более 36 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего пациентов в Москве— там заразилось более 20 тысяч человек.

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