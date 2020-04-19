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10:55 (мск), источник: m24.ru

Академик РАН дал прогноз о мощности второй волны COVID-19

Условием для начала новой вспышки эпидемии иммунолог назвал отсутствие вакцины.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:37 MSK, 19.04
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Академик РАН Сергей Недоспасов спрогнозировал вторую волну коронавирусной инфекции. Он заявил, что повторная вспышка COVID-19 скорее всего будет слабее первой.

При этом иммунолог предположил, что условием для начала новой волны эпидемии может стать отсутствие вакцины.

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Если сидишь дома

«Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба», — приводит «Парламентская газета» его слова.

Недоспасов добавил, что в настоящее время невозможно делать точных прогнозов по поводу сроков новой вспышки коронавируса, поскольку сам вирус непредсказуем. В то же время это зависит от работы системы здравоохранения и жизни отдельной популяции.

Ранее эксперт объяснил причину низкой смертности пациентов с коронавирусом в России. Сообщалось, что показатель порядка 0,8% случаев летальных исходов был достигнут благодаря принятым в стране мерам для борьбы с COVID-19.

По последней информации, в России за минувшие сутки было зафиксировано 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.

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